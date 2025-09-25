У Свіндоні у Великій Британії стався великий вибух на складі, евакуйовано мешканців прилеглих територій

У Свіндоні, графство Вілтшир, Великої Британії, стався масивний вибух на складі на промисловій території, повідомляє Sky News.

"Поліція, пожежники та бригади швидкої допомоги були викликані на місце близько 19:30. Поліція Вілтшира зазначила, що працює над евакуацією найближчої території, водночас інші мешканці прилеглих районів евакуації не потребують", - зазначено в повідомленні.

За даними Служби пожежної охорони Дорсета та Вілтшира, на місці події перебувають щонайменше 10 пожежних машин та спеціалізованих транспортних засобів, включно з платформою для підйому та машинами для подачі води. Пожежники ліквідовують великий складський пожежу та працюють над тим, щоб узяти його під контроль.