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23:11 14.04.2025

Світові поставки смартфонів у I кварталі зросли на 1,5%

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Світові поставки смартфонів у I кварталі зросли на 1,5%

Постачання смартфонів у світі в першому кварталі збільшилися на 1,5% порівняно з тим самим періодом минулого року і становили 304,9 млн штук, за попередніми розрахунками International Data Corporation.

Результат збігся з прогнозом IDC, оскільки компанії нарощували виробництво напередодні очікуваного оголошення влади США про введення мит на імпорт з Китаю.

"Зіткнувшись зі зростаючою геополітичною невизначеністю і загрозою істотного підвищення митних тарифів США на імпортовані з Китаю товари, постачальники прискорили графіки виробництва і перенесли значні обсяги поставок, особливо на критично важливий ринок США, на перший квартал", - вважає віце-президент IDC Франсіско Херонімо. У результаті динаміка ринку виявилася істотно кращою, ніж могла б бути, виходячи "тільки з базових тенденцій споживчого попиту", додав він.

"Ринок смартфонів США показав зростання більш ніж на 5%, незважаючи на проблеми, пов'язані з митами і торговельними війнами, що впливають на наявні доходи населення, - сказав директор з досліджень IDC Ентоні Скарселла. - Підйом у першому кварталі був зумовлений зростаючим інтересом споживачів до новітніх моделей провідних виробників, а також почуттям необхідності термінової покупки перед можливим підвищенням цін".

Він також зазначив, що «нещодавно оголошена 90-денна пауза у введенні мит на смартфони може ще більше збільшити продажі в другому кварталі».

Південнокорейська Samsung Electronics і американська Apple Inc. зберегли за собою лідируючі позиції на світовому ринку, збільшивши продажі відповідно на 0,6% і 10%. При цьому Apple показала найкращий перший квартал за обсягом поставок, нарощуючи запаси напередодні введення мит і на побоюваннях перебоїв у ланцюжках поставок, зазначає IDC.

Поставки смартфонів у світі (млн штук):

Компанія I кв 2025г I кв 2024г зм. за рік доля ринку в I кв 2025г доля в I кв 2024г
Samsung 60,6 60,2 0,6% 19,9% 20,1%
Apple 57,9 52,6 10,0% 19,0% 17,5%
Xiaomi 41,8 40,8 2,5% 13,7% 13,6%
OPPO 23,5 25,2 -6,8% 7,7% 8,4%
vivo 22,7 21,3 6,3% 7,4% 7,1%
другие 98,4 100,1 -1,7% 32,3% 33,3%
Всего 304,9 300,3 1,5% 100% 100%

 

Теги: #idc #смартфони

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