Світові поставки смартфонів у I кварталі зросли на 1,5%
Постачання смартфонів у світі в першому кварталі збільшилися на 1,5% порівняно з тим самим періодом минулого року і становили 304,9 млн штук, за попередніми розрахунками International Data Corporation.
Результат збігся з прогнозом IDC, оскільки компанії нарощували виробництво напередодні очікуваного оголошення влади США про введення мит на імпорт з Китаю.
"Зіткнувшись зі зростаючою геополітичною невизначеністю і загрозою істотного підвищення митних тарифів США на імпортовані з Китаю товари, постачальники прискорили графіки виробництва і перенесли значні обсяги поставок, особливо на критично важливий ринок США, на перший квартал", - вважає віце-президент IDC Франсіско Херонімо. У результаті динаміка ринку виявилася істотно кращою, ніж могла б бути, виходячи "тільки з базових тенденцій споживчого попиту", додав він.
"Ринок смартфонів США показав зростання більш ніж на 5%, незважаючи на проблеми, пов'язані з митами і торговельними війнами, що впливають на наявні доходи населення, - сказав директор з досліджень IDC Ентоні Скарселла. - Підйом у першому кварталі був зумовлений зростаючим інтересом споживачів до новітніх моделей провідних виробників, а також почуттям необхідності термінової покупки перед можливим підвищенням цін".
Він також зазначив, що «нещодавно оголошена 90-денна пауза у введенні мит на смартфони може ще більше збільшити продажі в другому кварталі».
Південнокорейська Samsung Electronics і американська Apple Inc. зберегли за собою лідируючі позиції на світовому ринку, збільшивши продажі відповідно на 0,6% і 10%. При цьому Apple показала найкращий перший квартал за обсягом поставок, нарощуючи запаси напередодні введення мит і на побоюваннях перебоїв у ланцюжках поставок, зазначає IDC.
Поставки смартфонів у світі (млн штук):
|Компанія
|I кв 2025г
|I кв 2024г
|зм. за рік
|доля ринку в I кв 2025г
|доля в I кв 2024г
|Samsung
|60,6
|60,2
|0,6%
|19,9%
|20,1%
|Apple
|57,9
|52,6
|10,0%
|19,0%
|17,5%
|Xiaomi
|41,8
|40,8
|2,5%
|13,7%
|13,6%
|OPPO
|23,5
|25,2
|-6,8%
|7,7%
|8,4%
|vivo
|22,7
|21,3
|6,3%
|7,4%
|7,1%
|другие
|98,4
|100,1
|-1,7%
|32,3%
|33,3%
|Всего
|304,9
|300,3
|1,5%
|100%
|100%