Світові поставки смартфонів у I кварталі зросли на 1,5%

Постачання смартфонів у світі в першому кварталі збільшилися на 1,5% порівняно з тим самим періодом минулого року і становили 304,9 млн штук, за попередніми розрахунками International Data Corporation.

Результат збігся з прогнозом IDC, оскільки компанії нарощували виробництво напередодні очікуваного оголошення влади США про введення мит на імпорт з Китаю.

"Зіткнувшись зі зростаючою геополітичною невизначеністю і загрозою істотного підвищення митних тарифів США на імпортовані з Китаю товари, постачальники прискорили графіки виробництва і перенесли значні обсяги поставок, особливо на критично важливий ринок США, на перший квартал", - вважає віце-президент IDC Франсіско Херонімо. У результаті динаміка ринку виявилася істотно кращою, ніж могла б бути, виходячи "тільки з базових тенденцій споживчого попиту", додав він.

"Ринок смартфонів США показав зростання більш ніж на 5%, незважаючи на проблеми, пов'язані з митами і торговельними війнами, що впливають на наявні доходи населення, - сказав директор з досліджень IDC Ентоні Скарселла. - Підйом у першому кварталі був зумовлений зростаючим інтересом споживачів до новітніх моделей провідних виробників, а також почуттям необхідності термінової покупки перед можливим підвищенням цін".

Він також зазначив, що «нещодавно оголошена 90-денна пауза у введенні мит на смартфони може ще більше збільшити продажі в другому кварталі».

Південнокорейська Samsung Electronics і американська Apple Inc. зберегли за собою лідируючі позиції на світовому ринку, збільшивши продажі відповідно на 0,6% і 10%. При цьому Apple показала найкращий перший квартал за обсягом поставок, нарощуючи запаси напередодні введення мит і на побоюваннях перебоїв у ланцюжках поставок, зазначає IDC.

Поставки смартфонів у світі (млн штук):