Телеком

20:05 23.12.2023

IDC очікує зниження продажів "розумних" телевізорів у 2023 році на 5,5%

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IDC очікує зниження продажів "розумних" телевізорів у 2023 році на 5,5%

Світові продажі Smart TV (телевізорів із під'єднанням до інтернету) у 2023 році скоротяться на 5,5%, прогнозує дослідницька компанія IDC.

За її оцінкою, у 2024 році продажі будуть плюс-мінус на рівні 2023 року, а потім почнуть поступово зростати. Середньорічні темпи зростання до 2027 року становитимуть 3,3%.

"З урахуванням високої інфляції та довгих циклів використання телевізорів, основне зростання в категорії Smart TV припаде на ринки, що розвиваються, - зазначив менеджер з досліджень IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джітеш Убрані. - Тим часом на зрілих ринках телевізори швидко перетворюються з пристроїв зі споживання контенту на точки доступу в екосистеми".

Smart TV на операційній системі Android залишаться лідером ринку в поточному році з часткою ринку в 38,1%. Другою за популярністю ОС стане Tizen (21,3%), третьою - Roku (12,5%), четвертою - Fire (3,4%).

Теги: #idc #телевізор

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