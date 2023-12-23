Події

05:20 23.12.2023

Продажі "розумних" телевізорів знизяться на 5,5% у 2023 р., потім почнеться відновлення - IDC

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Продажі "розумних" телевізорів знизяться на 5,5% у 2023 р., потім почнеться відновлення - IDC

Світові продажі Smart TV (телевізорів із під'єднанням до інтернету) у 2023 році скоротяться на 5,5%, прогнозує дослідницька компанія IDC.

У 2024 році продажі будуть плюс-мінус на рівні цього року, а потім почнуть поступово зростати, вважають експерти. Середньорічні темпи зростання до 2027 року становитимуть 3,3%.

"З урахуванням високої інфляції та довгих циклів використання телевізорів, основне зростання в категорії Smart TV припаде на ринки, що розвиваються, - зазначив менеджер з досліджень IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джітеш Убрані. - Тим часом на зрілих ринках телевізори швидко перетворюються з пристроїв зі споживання контенту на точки доступу в екосистеми".

Smart TV на операційній системі Android залишаться лідером ринку в поточному році з часткою ринку в 38,1%. Другою за популярністю ОС стане Tizen (21,3%), третьою - Roku (12,5%), четвертою - Fire (3,4%).

Теги: #світ #продажі #телевізор

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