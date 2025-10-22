Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

Станом на зараз графіку щодо постачання шведських літаків Gripen немає, однак Україна знає, на що може розраховувати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я не певен, що у нас є певний графік щодо "Гріпенів" станом на зараз, але ми розуміємо, на що ми можемо розраховувати. Я зараз не ділитимуся деталями наших оцінок, але наші команди щодо цього попрацюють", - сказав Зеленський на пресконференції у середу у Швеції.