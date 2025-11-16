Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Домовленість з Грецією щодо постачання газу в Україну є частиною великого енергетичного пакету, який підготували на зиму, постачання газу розпочнеться у січні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Постачання газу розпочнеться вже в січні, і це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості. Також, крім домовленості про оперативне постачання газу, є і строкові домовленості", - сказав Зеленський під час пресконфренції в Афінах у неділю.

Президент зазначив, що сьогодні обговорив це з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Окрім того, він подякував США за можливість отримати не лише газ через Грецію, а й також енергетику зі Сполучених Штатів Америки.