Інтерфакс-Україна
Події
15:01 16.11.2025

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

1 хв читати
Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Домовленість з Грецією щодо постачання газу в Україну є частиною великого енергетичного пакету, який підготували на зиму, постачання газу розпочнеться у січні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Постачання газу розпочнеться вже в січні, і це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості. Також, крім домовленості про оперативне постачання газу, є і строкові домовленості", - сказав Зеленський під час пресконфренції в Афінах у неділю.

Президент зазначив, що сьогодні обговорив це з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Окрім того, він подякував США за можливість отримати не лише газ через Грецію, а й також енергетику зі Сполучених Штатів Америки.

Теги: #україна #газ #греція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 16.11.2025
Зеленський поінформував прем’єр-міністра Греції щодо ситуації на фронті

Зеленський поінформував прем’єр-міністра Греції щодо ситуації на фронті

14:55 16.11.2025
Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

13:50 16.11.2025
Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

07:46 16.11.2025
Україна підготувала домовленість із Грецією щодо нового напрямку постачання газу — Зеленський

Україна підготувала домовленість із Грецією щодо нового напрямку постачання газу — Зеленський

11:22 15.11.2025
Трамп: 25 тис солдатів загинуло в російсько-українській війні за місяць, я сподіваюся скоро її зупинити

Трамп: 25 тис солдатів загинуло в російсько-українській війні за місяць, я сподіваюся скоро її зупинити

16:17 14.11.2025
Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

14:40 14.11.2025
У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

20:56 13.11.2025
Зеленський в неділю відвідає Грецію

Зеленський в неділю відвідає Грецію

14:14 13.11.2025
Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

11:33 13.11.2025
Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

ОСТАННЄ

Боєць поліції особливого призначення загинув на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого дрона

Частина Чернігівщини знову знеструмлена через ворожий удар

В понеділок на заході України очікуються значні пориви вітру – Укргідрометцентр

Внаслідок удару ворожого дрона по Харкову постраждалих немає

СБС ЗСУ завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ на території РФ

Пасажиропотік за тиждень впав ще на 8,7%

В західних областях в найближчі дві доби невеликі, місцями значні дощі, на решті території України переважно без опадів

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Україна та Європа підготували нові сильні домовленості щодо зміцнення ППО – Зеленський

У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА