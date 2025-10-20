Інтерфакс-Україна
15:15 20.10.2025

Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну – Офіс генпрокурора

Правоохоронці припинили міжнародний канал постачання кокаїну з Королівства Іспанії до України, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, незаконний трансфер кокаїну з Королівства Іспанії до України організували учасники злочинного угрупування. Після переправлення через державний кордон наркотичний засіб надходив до Києва шляхом використання послуг однієї з популярних логістичних компаній. У такий спосіб контрабанду маскували під звичайні поштові відправлення", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Під час спеціальної операції правоохоронці вилучили близько 3 кг кокаїну загальною вартістю понад 18,5 млн грн. Це приблизно три тисячі доз, які могли потрапити на "чорний" ринок

Наразі двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, вчинене в особливо великих розмірах). Суд обрав обом запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 днів без права застави.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

