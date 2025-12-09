Трамп розкритикував обсяги фіндопомоги, наданої Україні адміністрацією Байдена, та заявив, що прагне припинення людських жертв
Президент США Дональд Трамп розкритикував обсяги фінансової допомоги, наданої Україні його попередником Джозефом Байденом.
"Джо Байден дав їм (українцям – ІФ-У) $350 мільярдів, а я не даю їм нічого. Але я дав їм на початку "Джавеліни"…",- почав Трамп свою відповідь на запитання, чи продовжуватиме його адміністрація участь у переговорах з урегулювання в Україні.
Зараз, продовжив Трамп, ситуація є "чудовою", але існує одна проблема: "Багато людей гине, і я хочу, щоб це припинилося".
Він знову заявив, що за минулий місяць в Україні загинуло 27 тисяч військових – "переважно українські солдати та російські солдати".
Водночас Трамп нагадав, що США продають свої озброєння країнам НАТО "за повною ціною", а НАТО передає його Україні.
"Я думаю, вони могли б передавати його й іншим, але здебільшого передають його Україні. І вони працюють з Україною над умовами розподілу озброєння, ракет тощо. Але ми не витрачаємо гроші, ми витрачаємо час на гуманні цілі", - зазначив Трамп.
