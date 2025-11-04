Інтерфакс-Україна
00:08 04.11.2025

До кінця року відкриються представництва "Build with Ukraine" у Берліні та Копенгагені — Камишін

Президент України поставив завдання вивести українську зброю на європейські ринки в межах президентської програми спільного виробництва "Build with Ukraine", повідомив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

За його словами, у фокусі програми — підтримка українських виробників озброєння та допомога їм в експорті.

"Перші два представництва запрацюють у Берліні та Копенгагені вже до кінця цього року", — зазначив Камишін.

Він підкреслив, що українська зброя, створена під час війни, має зміцнити обороноздатність європейських партнерів і водночас сприяти розвитку української економіки.

"Народжена в війні українська зброя допоможе нашим стратегічним європейським партнерам стати сильнішими. А нашій оборонці та економіці це допоможе наростити надходження до бюджету, а значить — збільшити закупівлю нашої ж зброї для нашого війська", — наголосив радник президента.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що радник зі стратегічних питань Олександр Камишін буде представляти експорт України на Європейському континенті.

Джерело: https://t.me/zalizni_zminy/3028

Теги: #озброєння #виробництво #європа

