21:16 23.09.2025

Науседа: Кордони України не є предметом переговорів

Президент Литви Ґітанас Науседа у ході виступу на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку закликав мміжнародну спільноту припинити споживання російських енергоресурсів та підтримати створення Спеціального трибуналу.

"Важливо, щоб міжнародна спільнота припинила купувати російські енергоресурси. Без цих нафтових і газових грошей московська військова машина нарешті зупиниться. Якщо історія є будь-яким показником, Росія ніколи не припинить використовувати енергію для своїх геополітичних цілей. Куди б не надходили російські енергоресурси, там буде корупція, шантаж і саботаж", - заявив Науседа.

Він також наголосив, що мир ніколи не буде стійким без правосуддя.

"Численні військові злочини Росії, від масових вбивств і нападів на лікарні до викрадення, депортації та індоктринації дітей, вимагають відповідальності. Моя країна рішуче підтримує Спеціальний трибунал щодо злочину агресії під егідою Ради Європи. Ми закликаємо всі держави підтримати цю ініціативу", - закликав він.

Науседа також зазначив, що Литва ніколи не визнає незаконну окупацію та анексію українських земель Росією.

"Кордони України не є предметом переговорів. Спроби перекроїти їх силою є неприйнятними. Статут Організації Об'єднаних Націй - це не меню, з якого можна вибирати. Це обов'язкова основа міжнародного порядку", - наголосив він.

