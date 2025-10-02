Інтерфакс-Україна
Події
20:26 02.10.2025

Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру подальшу оборонну підтримку, зокрема нові пакети допомоги, запрошував до участі в ініціативи PURL, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Глава держави подякував Португалії за послідовну підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення та окремо відзначив фінансову допомогу для Шкіл Супергероїв у лікарнях Чернігова та Черкас", - йдеться у повідомленні на сайті у четвер за підсумками зустрічі Зеленського з Монтенегру.

ccf2b967f933ccd59a62e20e0421d48a-1759425489-extra-large
Зазначається, що сторони обговорили подальшу оборонну підтримку, зокрема нові пакети допомоги. Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL. Крім того, лідери говорили про розвиток інструменту SAFE і можливості, які він дає для посилення оборонних спроможностей. Окремо лідери обговорили готовність Португалії взяти участь у відновленні України.

 

Зеленський запросив Монтенегру відвідати Україну з візитом.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

 

Теги: #purl #португалія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 30.09.2025
Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

16:33 29.09.2025
Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

01:52 22.09.2025
Португалія визнала Державу Палестина

Португалія визнала Державу Палестина

20:23 04.09.2025
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув один громадянин України

У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув один громадянин України

00:21 06.06.2025
Сибіга привітав міністра МЗС Португалії з повторним призначенням на посаду

Сибіга привітав міністра МЗС Португалії з повторним призначенням на посаду

14:31 19.05.2025
На парламентських виборах у Португалії народ висловив довіру уряду "Демократичного альянсу" - екс-прем'єр

На парламентських виборах у Португалії народ висловив довіру уряду "Демократичного альянсу" - екс-прем'єр

18:47 09.05.2025
Португалія візьме участь у зустрічі Коаліції охочих - прем’єр-міністр

Португалія візьме участь у зустрічі Коаліції охочих - прем’єр-міністр

11:53 31.03.2025
Голова парламенту Португалії прибув з візитом до України

Голова парламенту Португалії прибув з візитом до України

20:25 14.03.2025
Зеленський обговорив із головами МЗС Австрії і Португалії оборонну підтримку України

Зеленський обговорив із головами МЗС Австрії і Португалії оборонну підтримку України

04:22 14.03.2025
Португалія відмовилася від заміни своїх винищувачів F-16 на більш сучасні F-35 через Трампа – ЗМІ

Португалія відмовилася від заміни своїх винищувачів F-16 на більш сучасні F-35 через Трампа – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

ОСТАННЄ

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста, нова підозра - залишення постраждалого у небезпеці - прокуратура

Нардеп Фріз: Військові частини мають отримувати частину ПДФО безпосередньо

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

У Великій Британії чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, троє поранені

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Питання про видачу Німеччині українця, підозрюваного в підриві газопроводу "Північний потік-2", вирішить суд – міністр-координатор спецслужб Польщі

Витрати Литви на оборону перевищать 5% від ВВП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА