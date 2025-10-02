Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру подальшу оборонну підтримку, зокрема нові пакети допомоги, запрошував до участі в ініціативи PURL, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Глава держави подякував Португалії за послідовну підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення та окремо відзначив фінансову допомогу для Шкіл Супергероїв у лікарнях Чернігова та Черкас", - йдеться у повідомленні на сайті у четвер за підсумками зустрічі Зеленського з Монтенегру.



Зазначається, що сторони обговорили подальшу оборонну підтримку, зокрема нові пакети допомоги. Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL. Крім того, лідери говорили про розвиток інструменту SAFE і можливості, які він дає для посилення оборонних спроможностей. Окремо лідери обговорили готовність Португалії взяти участь у відновленні України.

Зеленський запросив Монтенегру відвідати Україну з візитом.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.