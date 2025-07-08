Інтерфакс-Україна
Політика
11:39 08.07.2025

Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

2 хв читати
Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висунув президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Лист Нетаньягу до членів Нобелівського комітету оприлюднено у соцмережі Х.

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Прем'єр-міністр Нетаньягу вручив президенту США Дональду Трампу лист про висунення кандидатури під час їхньої зустрічі в Білому домі", - йдеться у повідомленні ізраїльського прем'єра у соціальній мережі Х у вівторок.

"Президент Трамп продемонстрував непохитну і виняткову відданість просуванню миру, безпеки і стабільності в усьому світі. На Близькому Сході його зусилля привели до кардинальних змін і створили нові можливості для розширення кола миру і нормалізації", – йдеться у листі Нетаньягу до Нобелівського комітету.

Ізраїльський прем’єр-міністр відзначив ключову роль Трампа у сприянні укладенню "Угод Авраама", що встановили офіційні дипломатичні відносини між Ізраїлем та арабськими країнами, включаючи Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Марокко.

"Ці прориви змінили Близький Схід і ознаменували історичне просування до миру, безпеки та регіональної стабільності", – підкреслив він.

Нетаньягу додав, що бачення та сміливе лідерство Трампа сприяли розвитку інноваційної дипломатії, в основі якої лежать "не конфлікти та екстремізм, а співпраця, діалог та спільне процвітання".

"Мало кому з лідерів вдавалося досягти таких відчутних проривів на шляху до миру за такий короткий час. У ці часи великих історичних змін я не можу уявити собі нікого більш гідного Нобелівської премії миру, ніж президент Трамп", – наголосив Нетаньягу.

Як повідомляє Reuters, Трамп у відповідь на повідомлення Нетаньяху під час їхньої зустрічі у Білому домі сказав, що така заява саме від прем'єра Ізраїлю "дуже значуща". "Щиро дякую. Я цього не знав. Ого. Це дуже важливо почути від вас.. Щиро дякую, Бібі", — сказав він.

Як повідомлялося, це не перша номінація Трампа на Нобелівську премію миру. 21 червня уряд Пакистану оголосив про рішення офіційно висунути Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2026 році. Пакистан хоче відзначити "рішуче дипломатичне втручання" Трампа та як "вирішального лідерства" під час нещодавнього конфлікту між Індією та Пакистаном.

 

Теги: #нетаньягу #трамп #нобелівська_премія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 08.07.2025
Трамп заявив, що непричетний до припинення поставок зброї в Україну

Трамп заявив, що непричетний до припинення поставок зброї в Україну

09:12 08.07.2025
Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії – ЗМІ

Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії – ЗМІ

05:03 08.07.2025
Трамп про масований обстріл України: Ми мусимо надіслати більше зброї

Трамп про масований обстріл України: Ми мусимо надіслати більше зброї

22:21 07.07.2025
Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Малайзії, Казахстану, ПАР, Лаосу та М’янми

Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Малайзії, Казахстану, ПАР, Лаосу та М’янми

09:38 24.06.2025
Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

05:19 22.06.2025
Нетаньягу: рішення Трампа завдати удару по Ірану змінить історію - ЗМІ

Нетаньягу: рішення Трампа завдати удару по Ірану змінить історію - ЗМІ

10:25 21.06.2025
Пакистан рекомендує Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026р.

Пакистан рекомендує Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026р.

04:45 15.06.2025
Іранський режим двічі намагався вбити Трампа, заявляє Нетаньягу

Іранський режим двічі намагався вбити Трампа, заявляє Нетаньягу

13:55 04.05.2025
Нетаньягу проведе консультації з урядом Ізраїлю через ракетний обстріл хуситами аеропорту в Тель-Авіві

Нетаньягу проведе консультації з урядом Ізраїлю через ракетний обстріл хуситами аеропорту в Тель-Авіві

21:34 07.04.2025
Ізраїльський прем'єр прибув до США для обговорення з Трампом митних тарифів

Ізраїльський прем'єр прибув до США для обговорення з Трампом митних тарифів

ВАЖЛИВЕ

Трамп заявив, що непричетний до припинення поставок зброї в Україну

МЗС Франції анонсував нові жорсткі санкції проти РФ через зростання ударів по Україні

Зеленський обговорив з Алієвим боротьбу проти агресії РФ та розвиток двосторонніх відносин

Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

ОСТАННЄ

Україна готова в липні відкривати перші три переговорні Кластери про вступ в ЄС, або починати з 1-го Кластеру разом з Молдовою - Стефанішина

На цьому тижні країни ЄС дійдуть згоди разом із Словаччиною і Угорщиною щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, прогнозує Стефанішина

Для відкриття переговорних Кластерів про вступ України в ЄС достатньо 26 голосів держав-членів без Угорщини - Стефанішина

Стефанішина заявляє, що не мала ні з ким жодних розмов про переформатування уряду і її кандидування в посли України в США

Велика Британія застосовує санкції до Росії за використання хімічної зброї в Україні – ЗМІ

МЗС Франції анонсував нові жорсткі санкції проти РФ через зростання ударів по Україні

Адвокати Порошенка подають заяву про злочин через не випуск політика на конференцію з відновлення в Римі

Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

Макрон та Стармер проведуть нову зустріч "коаліції охочих"

Орбан звинуватив Україну у підготовці до впливу на вибори 2026 року та діяльність її спецслужб в країні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА