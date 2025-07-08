Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висунув президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Лист Нетаньягу до членів Нобелівського комітету оприлюднено у соцмережі Х.

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Прем'єр-міністр Нетаньягу вручив президенту США Дональду Трампу лист про висунення кандидатури під час їхньої зустрічі в Білому домі", - йдеться у повідомленні ізраїльського прем'єра у соціальній мережі Х у вівторок.

"Президент Трамп продемонстрував непохитну і виняткову відданість просуванню миру, безпеки і стабільності в усьому світі. На Близькому Сході його зусилля привели до кардинальних змін і створили нові можливості для розширення кола миру і нормалізації", – йдеться у листі Нетаньягу до Нобелівського комітету.

Ізраїльський прем’єр-міністр відзначив ключову роль Трампа у сприянні укладенню "Угод Авраама", що встановили офіційні дипломатичні відносини між Ізраїлем та арабськими країнами, включаючи Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Марокко.

"Ці прориви змінили Близький Схід і ознаменували історичне просування до миру, безпеки та регіональної стабільності", – підкреслив він.

Нетаньягу додав, що бачення та сміливе лідерство Трампа сприяли розвитку інноваційної дипломатії, в основі якої лежать "не конфлікти та екстремізм, а співпраця, діалог та спільне процвітання".

"Мало кому з лідерів вдавалося досягти таких відчутних проривів на шляху до миру за такий короткий час. У ці часи великих історичних змін я не можу уявити собі нікого більш гідного Нобелівської премії миру, ніж президент Трамп", – наголосив Нетаньягу.

Як повідомляє Reuters, Трамп у відповідь на повідомлення Нетаньяху під час їхньої зустрічі у Білому домі сказав, що така заява саме від прем'єра Ізраїлю "дуже значуща". "Щиро дякую. Я цього не знав. Ого. Це дуже важливо почути від вас.. Щиро дякую, Бібі", — сказав він.

Як повідомлялося, це не перша номінація Трампа на Нобелівську премію миру. 21 червня уряд Пакистану оголосив про рішення офіційно висунути Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2026 році. Пакистан хоче відзначити "рішуче дипломатичне втручання" Трампа та як "вирішального лідерства" під час нещодавнього конфлікту між Індією та Пакистаном.