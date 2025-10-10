Трамп подякував Путіну за критику рішення нобелівського комітету та оцінку мирних зусиль президента США

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну за визнання його зусиль з припинення війн по всьому світі, зокрема, в Україні, та критику рішень нобелівського комітету з присудження нобелівської премії миру.

"Дякую президенту Путіну", - написав Трамп в своїй соцмережі Truth Social у п’ятницю.

До повідомлення президент США прикріпив відеозапис виступу Путіна, де той каже: "Це не мені вирішувати, кому присуджувати нобелівську премію… Були випадки, коли нобелівський комітет присуджував нобелівську премію миру людям, які для миру нічого не зробили, і, на мій погляд, цими рішеннями, вони завдали величезної шкоди авторитету цієї премії".

"Не мені судити, достойний чи недостойний діючий президент США нобелівської премії – я не знаю, але він реально багато робить для того, щоб вирішити такі складні кризи, які тривають десятиріччя. Я вже казав точно, я знаю відносно кризи в Україні – він щиро прагне цього. Щось там вдалося, щось там не вдалося, може, багато чого ще вдасться зробити на основі домовленостей та обговорень в Анкориджі, але він точно старається, точно працює над цими питаннями – питаннями досягнення миру і розв’язання складних міжнародних ситуацій", - додав Путін.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115350523979849543