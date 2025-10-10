Нобелівську премію миру присудили венесуельській політикині та громадській діячці Марії Коріні Мачадо

Фото: https://www.nobelprize.org/

Лауреаткою Нобелівської премії миру 2025 року стала ексдепутат парламенту Венесуели Марія Коріна Мачадо, йдеться в пресрелізі з сайту Нобелівського комітету.

"Марія Коріна Мачадо нагороджується за невтомну працю з просування демократичних цінностей для венесуельського народу та боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії", - наголошується в повідомленні.

Згідно з заявою, вона - один із "найвидатніших прикладів громадянської мужності в сучасній історії Латинської Америки".

Мачадо була депутатом Національної асамблеї Венесуели в 2011-2014 роках, кандидат у президенти Венесуели на виборах 2012 року. Мачадо - противниця уряду президента Ніколаса Мадуро, брала участь в акціях протесту проти нього 2014 року.

Раніше багато політиків, ЗМІ та спостерігачів висловлювали думку, що Нобелівської премії миру має удостоїтися цього року Дональд Трамп. Таку позицію напередодні висловив прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. Вони відзначали роль, яку відіграв Трамп у досягненні Ізраїлем і ХАМАС угоди щодо першої фази американського плану врегулювання в Секторі Гази.

У ніч на четвер Трамп заявив, що, за його підрахунками, за другий президентський термін він уже зумів урегулювати вісім міжнародних криз. "Можливо, ніхто в історії не домігся нічого подібного", - припустив президент.

"Але, можливо, вони знайдуть привід обрати не мене", - додав Трамп.

Трамп, однак, наголошував, що йому важливо домогтися миру на планеті, а не отримати нагороду.

Водночас деякі американські ЗМІ зазначали, що не в усіх випадках фігура Трампа була центральною в урегулюванні. Крім того, як зазначалося в публікаціях, деякі конфлікти, які президент США вважає вирішеними, можуть спалахнути знову.

У Делі спростовували заяви Трампа, що він відіграв ключову роль у врегулюванні конфлікту Індії та Пакистану в травні 2025 року.