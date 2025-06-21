Інтерфакс-Україна
Політика
10:25 21.06.2025

Пакистан рекомендує Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026р.

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Пакистан рекомендує Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026р.

Уряд Пакистану рекомендує президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року.

Як йдеться в акаунті уряду Пакистану у соцмережі Х, Трампа пропонують номінувати "на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання та ключового лідерства під час нещодавньої індійсько-пакистанської кризи".

Сам Трамп у мережі Truth Social написав, що Демократична Республіка Конго и Республіка Руанда у понеділок підпишуть мирну угоду за участі США. "Я не отримаю Нобелівську премію миру за це, я не отримаю Нобелівську премію миру за припинення війни між Індією та Пакистаном, я не отримаю Нобелівську премію миру за припинення війни між Сербією та Косово, я не отримаю Нобелівську премію миру за збереження миру між Єгиптом та Ефіопією… Ні, я не отримаю Нобелівську премію миру, що б я не робив, включаючи Росію/Україну та Ізраїль/Іран, якими б не були ці результати, але люди знають, і це все, що для мене важливо".

Теги: #пакистан #трамп #нобелівська_премія

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