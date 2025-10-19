Інтерфакс-Україна
Події
07:27 19.10.2025

Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час спільних переговорів

1 хв читати

У Досі (Катар), відбувся раунд переговорів між Ісламською Республікою Пакистан та Афганістаном за посередництва Держави Катар та Турецької Республіки, під час переговорів сторони домовилися про негайне припинення вогню і створення механізмів для зміцнення тривалого миру та стабільності між двома країнами.

"Обидві сторони також домовилися про проведення наступних зустрічей найближчими днями з метою забезпечення стійкості режиму припинення вогню та перевірки його дотримання у надійний та сталий спосіб, що сприятиме досягненню безпеки та стабільності в обох країнах", - йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці у соцмережі Х Міністерства закордонних справ Катару.

МЗС Катару висловило сподівання, що цей крок "сприятиме припиненню напруженості на кордоні між двома братніми країнами і створить міцний фундамент для сталого миру в регіоні".

 

Теги: #перемиря #пакистан #афганістан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 13.10.2025
США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

18:20 10.10.2025
Україна підтримує заклик глави МЗС Італії щодо встановлення перемир’я на час Олімпіади-2026 в лютому - Тихий

Україна підтримує заклик глави МЗС Італії щодо встановлення перемир’я на час Олімпіади-2026 в лютому - Тихий

16:28 07.10.2025
Італія подає в ООН пропозицію про перемир'я в Україні та Секторі Ґаза для Олімпійських ігор - міністр

Італія подає в ООН пропозицію про перемир'я в Україні та Секторі Ґаза для Олімпійських ігор - міністр

09:33 02.10.2025
Роботу інтернету в Афганістані відновлено

Роботу інтернету в Афганістані відновлено

21:48 21.09.2025
Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

18:37 18.09.2025
Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

14:44 04.09.2025
Кількість жертв землетрусу в Афганістані сягнула 2,2 тис., ще понад 3,5 тис. поранено

Кількість жертв землетрусу в Афганістані сягнула 2,2 тис., ще понад 3,5 тис. поранено

14:07 02.09.2025
Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

10:34 02.09.2025
Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла до 900

Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла до 900

14:37 19.08.2025
Жертвами повеней у Пакистані стали 358 осіб

Жертвами повеней у Пакистані стали 358 осіб

ВАЖЛИВЕ

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих через атаку дрона

Держдепартамент США попередив про можливе порушення режиму тиші в Газі з боку ХАМАС

19 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року - ЗМІ

Ворог втратив 83 особи на покровському напрямку - Генштаб

Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить ЄС у "незручне становище" — ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 116 ворожих атак - Генштаб

Путін під час розмови з Трампом вимагав Донеччину в обмін на частини Запорізької й Херсонської областей

Трамп повідомив про знищення підводного човна з наркотиками, який прямував до США

Окупанти вдарили по Лозовій КАБом нової модифікації - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА