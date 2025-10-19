Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час спільних переговорів

У Досі (Катар), відбувся раунд переговорів між Ісламською Республікою Пакистан та Афганістаном за посередництва Держави Катар та Турецької Республіки, під час переговорів сторони домовилися про негайне припинення вогню і створення механізмів для зміцнення тривалого миру та стабільності між двома країнами.

"Обидві сторони також домовилися про проведення наступних зустрічей найближчими днями з метою забезпечення стійкості режиму припинення вогню та перевірки його дотримання у надійний та сталий спосіб, що сприятиме досягненню безпеки та стабільності в обох країнах", - йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці у соцмережі Х Міністерства закордонних справ Катару.

МЗС Катару висловило сподівання, що цей крок "сприятиме припиненню напруженості на кордоні між двома братніми країнами і створить міцний фундамент для сталого миру в регіоні".