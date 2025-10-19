Інтерфакс-Україна
12:36 19.10.2025

Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у Досі - ЗМІ

Афганістан та Пакистан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у місті Доха (Катар), заявили обидві сторони в неділю після тижня прикордонних зіткнень, найбільших з моменту захоплення влади Талібаном у Кабулі у 2021 році, повідомляє Reuters в неділю.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф опублікував у неділю на X повідомлення про те, що обидві сторони знову зустрінуться 25 жовтня у Стамбулі. Речник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що сторони домовилися про повне та змістовне припинення вогню. Міністерство закордонних справ Катару, який був посередником на суботніх переговорах разом з Туреччиною, заявило, що наступні зустрічі матимуть на меті "забезпечити стійкість припинення вогню та перевірити його виконання надійним та сталим чином".

Наземні бої на спірному кордоні між країнами протяжністю 2600 км розпочалися після того, як Ісламабад зажадав від Кабула стримати бойовиків, які посилили атаки в Пакистані, заявивши, що вони діяли з укриттів в Афганістані. Талібан заперечує надання притулку бойовикам для нападу на Пакистан і звинувачує пакистанських військових у поширенні дезінформації про Афганістан і наданні притулку бойовикам, пов’язаним з Ісламською державою, з метою підриву його стабільності та суверенітету. Ісламабад заперечує ці звинувачення.

Бойовики роками ведуть війну проти пакистанської держави, намагаючись повалити уряд і замінити його своїм суворим ісламським правлінням, відзначає видання.

"Афганський режим повинен стримати посередників, які мають укриття в Афганістані та використовують афганську землю для здійснення жахливих нападів у Пакистані", – заявив у суботу командувач пакистанської армії фельдмаршал Асім Мунір.

Речник Талібану заявив, що на переговорах у Досі "було вирішено, що жодна країна не вживатиме ворожих дій проти іншої, і підтримка не надаватиметься групам, які діють проти уряду Пакистану".

Фактичний державний кордон між Афганістаном на Пакістаном проходить так званою "лінією Дюрана" довжиною 1,3 тис км, яка була встановлена в 1893-96 роках під час збройних сутичок між силами Британської імперії та князівств, які утворилися при розпаді Дурранійської імперії. Лінія розділила території проживання пуштунів та белуджів, наразі лишається переважно нерозміченою, визнається Пакістаном як західний кордон країни з моменту проголошення ним незалежності у 1947 році, але ніколи не визнавалася та досі не визнається Афганістаном та значною частиною місцевого населення. Території проживання белуджів у Пакістані об’єднані в окрему провінцію Белуджістан, а пуштунів – у провінцію Хайбер-Пахтунхва, де вони складають більшість, як і у південних та південно-східних вілаятах Афганістана.

