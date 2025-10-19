Держдепартамент США попередив про можливе порушення режиму тиші в Газі з боку ХАМАС

Сполучені Штати повідомили країни-гаранти мирної угоди, що ХАМАС може порушити режим припинення вогню в Газі та атакувати цивільне населення.

Гаранти мирної угоди вимагають від ХАМАС дотримуватися своїх зобов’язань за умовами припинення вогню.

"Якщо ХАМАС продовжить цю атаку, будуть вжиті заходи для захисту населення Гази і збереження цілісності режиму припинення вогню", – зазначено в заяві.

Як повідомляється на офіційному сайті Державного департаменту США, запланована атака проти палестинського цивільного населення стане "прямим і серйозним порушенням угоди про припинення вогню і підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям".

У документі наголошується, що Сполучені Штати та інші країни-гаранти "залишаються рішучими у своїй відданості забезпеченню безпеки цивільного населення, підтримці спокою на місцях і просуванню миру та процвітання для населення Гази і регіону в цілому".