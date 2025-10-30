Інтерфакс-Україна
Події
20:20 30.10.2025

Рух ХАМАС передав ізраїльтянам тіла двох заручників - ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про те, що рух ХАМАС повернув у четвер тіла ще двох загиблих ізраїльських заручників на батьківщину.

"Дві труни з тілами загиблих заручників нещодавно перетнули кордон держави Ізраїль, їх скерували до Інституту судової медицини, де пройде процедура впізнання", - ідеться у спільній заяві ЦАХАЛ і Служби безпеки Ізраїлю. Де саме відбулася передача останків, не повідомляють.

Імена заручників розголосять після того, як встановлять їхні особи і повідомлять родичам про їхню загибель.

Агентство Associated Press (AP) нагадує, що з часу набуття чинності режиму припинення вогню 10 жовтня угруповання ХАМАС повернуло Ізраїлю останки 15 загиблих заручників. Відповідно до угоди про перемир'я, вони мають повернути ще 13 тіл.

AP також передає, що в четвер представники влади в Секторі Гази звинуватили Ізраїль у черговому порушенні перемир'я, яке відновили напередодні. За їхнім твердженням, щонайменше 40 осіб було поранено внаслідок нічних атак Ізраїлю по Хан-Юнісу. За версією ізраїльської сторони, військові завдали ударів по "терористичній інфраструктурі, що становить загрозу для ізраїльських військ".

У ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ізраїлю і ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого США плану з врегулювання конфлікту в Секторі Гази. Згідно з планом, ХАМАС має відмовитися від участі в управлінні Газою ні прямо, ні побічно, ні в будь-якій іншій формі. Усю військову, терористичну і наступальну інфраструктуру, включно з тунелями та об'єктами з виробництва зброї, буде знищено, і вона не підлягатиме відновленню. Під наглядом незалежних спостерігачів буде проведено процес демілітаризації Гази, який включатиме остаточну ліквідацію зброї.

На частині території Гази планують розгорнути міжнародні стабілізаційні сили, які дадуть можливість ЦАХАЛу відійти з анклаву. У четвер Axios із посиланням на джерела повідомляв, що США мають намір найближчими тижнями представити конкретний план розміщення міжнародного миротворчого контингенту в Газі.

 

 

 

Теги: #ізраїль #заручники #газа

