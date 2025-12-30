Закарпаття отримає інноваційний простір Karpaty зі школою на 890 учнів за ініціативи "Френдлі Віндтехнолоджі"

У Перечині на Закарпатті було презентовано концепцію і освітню модель інноваційного громадсько-освітнього простору Karpaty, повідомили у пресслужбі девелоперської компанії Ino. The Developer агентству "Інтерфакс-Україна".

Ініціатором проєкту є ТОВ "Управляюча компанія індустріального парку "Френдлі Віндтехнолоджі", яка після повномасштабного вторгнення релокувала своє виробництво з Краматорська на Закарпаття.

"Ми свідомо почали не з креслень, а з дослідження. Разом із командою ми проаналізували запит місцевої громади, вивчили потреби родин, які переїхали до регіону, провели опитування батьків і зустрічі з педагогами. Це дозволило сформувати чітке бачення: школа має бути не тільки про навчання, а й про життя громади", — зазначила CEO Ino The Developer Валентина Кравченко, слова якої наведено в пресрелізі.

Міжнародна школа та громадський простір Karpaty стане першою школою такого масштабу на Закарпатті: кампус площею понад 20 тис. кв. м розрахований на 890 учнів. Простір також і включатиме сучасні лабораторії, VR/AR-зони, Startup Hub, мистецькі майстерні, спортивний комплекс і безпечне укриття.

Зазначається, що школа Karpaty поєднає українську освітню програму з міжнародними стандартами Cambridge і водночас працюватиме як відкритий громадський простір — місце навчання, взаємодії та відновлення для регіону, що переживає трансформацію після повномасштабного вторгнення.

Архітектурну концепцію школи розробила компанія Archimatika, партнером із дизайну приміщень стала команда Zotov&Co.

"Ми працювали з ідеєю простору без "глухих кутів" — як фізичних, так і соціальних. Коли діти бачать одне одного, відчувають присутність спільноти, архітектура сама підказує моделі взаємодії, довіри й відкритості", — пояснив старший архітектор в Archimatika Артем Єсауленко.

За його словами, кожен елемент освітнього простору, від класу до коридору, має стати інструментом розвитку дитини, та учасником освітнього процесу. Наприклад, одне з архітектурних рішень, що спонукатиме до взаємодії та навчання, — атріум з трирівневим амфітеатром у центрі школи, де можуть відбуватися заняття, події, вистави, групова робота чи неформальне спілкування. Відкрита сцена, пов’язана з головним вестибюлем, усуває фізичні та символічні бар’єри між учнями, вчителями й гостями школи.

Більшість просторів передбачають легку зміну функціоналу залежно від потреб учнів, теми чи формату занять. Наприклад, майстерні працюють як відкриті простори з різними сценаріями використання, бібліотека поєднує медіатеку, простір для навчання й відпочинку.

Громадсько-освітній простір Karpaty проєктується як частина міста, а не закрита інституція. Візуальна прозорість дозволяє уникати ізольованих зон, а зелений внутрішній дворик має на меті стати природним продовженням навчального середовища. Простори передбачають сценарії використання для подій всієї громади.

Водночас безпека залишається ключовим елементом: під будівлею буде розміщене укриття, розраховане на всіх учнів і працівників, із поділом на кілька приміщень для тривалого перебування. Архітектурні рішення дозволяють поєднати відкритість із чітким зонуванням публічних і приватних просторів.

Як повідомлялось, "Френдлі Вінд Технолоджі" - єдиний в Україні виробник вітроенергетичного обладнання мегаватного класу, після початку війни в 2022 році завод було релоковано з м. Краматорськ у м. Перечин Закарпатської області. Ідея створення інноваційного освітнього закладу на Закарпатті була озвучена навесні 2025 року.