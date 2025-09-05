Відкриття "Вело ЗТШ": на Закарпатті запустили ділянку нового туристичного маршруту

31 серпня на перевалі Околе, біля витоків річки Чорна Тиса, урочисто стартував перший відрізок нового веломаршруту "Вело ЗТШ". Його шлях пролягає мальовничими гірськими хребтами області й задуманий як сучасна альтернатива популярному пішохідному Закарпатському туристичному шляху.

Про це пише видання ZAXID.NET.

Пілотна частина траси простягається на 55 км. У майбутньому маршрут сягатиме понад 400 км і поєднає Малій Березний із Діловим, забезпечивши також вихід до міжнародних пунктів пропуску. Проєкт вирізняється унікальним поєднанням активного відпочинку, підтримки місцевих громад та створення умов для реабілітації ветеранів і людей з інвалідністю.

Як повідомили під час брифінгу начальниця управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанна Готра, головний лісничий Карпатського лісового офісу ДП "Ліси України" Павло Ванджурак та голова ГО "Велооб’єднання", амбасадор Закарпаття Андрій Козир, маршрут облаштований завдяки відновленню лісових доріг і мостів, встановленню альтанок, зон відпочинку, інформаційних стендів та нанесенню нового маркування. Завдяки різноманітності рельєфу трасою зможуть користуватися і професійні спортсмени, і початківці: є як складні гірські ділянки, так і легші відрізки.

До відкриття долучилися ветерани російсько-української війни, представники місцевої влади, громад та велоентузіасти. Програму події доповнили велозаїзд і благодійний забіг на дистанції від 2 до 10 км на підтримку ЗСУ.

Окремий акцент зроблено на соціальній складовій проєкту. Активний відпочинок та спорт стають важливими елементами реабілітації військових після повернення з фронту. Саме тому під час заходу ветеранам передали сучасні гірські велосипеди. Подарунки вручали генеральний директор ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" та УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко разом із Благодійним фондом Максима Єфімова.

"Це невеликий жест вдячності і підтримки, який нагадує: відновлення починається з маленьких кроків, а разом вони ведуть до великих результатів і перемог", — підкреслив Владислав Єременко.

Відкриття "Вело ЗТШ" стало суспільно значущою подією, адже згуртувало громади, бізнес і ветеранів довкола ідеї здорового життя, фізичної та психологічної реабілітації, а також розвитку туристичної привабливості Закарпаття. У перспективі маршрут планують продовжити на територію сусідніх держав ЄС: Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі, — що стане ще одним кроком у напрямі євроінтеграції України.