Ощад надав майже $11 млн кредиту на 10,4 МВт наступної черги "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт "ФВТ"

Державний Ощадбанк уклав кредитну угоду проєктного фінансування з ТОВ "Вітряний парк Нижні Ворота-7" на $10,9 млн для будівництва ВЕС 10,4 МВт у Мукачівському районі Закарпатської області, повідомила фінансова установа.

Згідно з релізом Ощаду в четвер, кредитну угоду, яку він назвав безпрецедентною для ринку, укладено на 8 років з застосуванням програми розподілу ризику ЄБРР на суму $4 млн.

"Цей проєкт – доказ того, що навіть у складних умовах повномасштабної війни українська банківська система здатна фінансувати інноваційні енергетичні рішення. Вітроенергетика для нас – це не лише про енергію, а про незалежність і сталий розвиток країни. Ощадбанк послідовно реалізовує стратегію підтримки відновлення України та "зеленої" економіки, адже саме такі інвестиції формують майбутнє країни", – зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов,

Як пояснив заступник голови правління Ощаду, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон, особливість реалізації цього проєкту полягає в тому, що банк надає кредит новоствореній компанії (SPA), яка ще не має результатів діяльності й не надає заставного майна, крім об’єкта інвестування.

"Втім, наша впевненість у здатності компанії виконати свої зобов’язання за кредитом базується на двох засадах: нашій високій експертизі в розробці й оцінці фінансової моделі діяльності вітроенергетичних компаній, а також на позитивному досвіді співпраці та високій діловій репутації генпідрядника проєкту – ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі" ("ФВТ"), – зауважив Каціон.

За його словами, основою, на якій базується кредитна угода, є вітроенергетичні турбіни "ФВТ", єдиного національного виробника вітроенергетичного устаткування мультимегаватного класу, які підприємство зобов’язалось виготовити для "Вітряного парку Нижні Ворота-7".

Каціон додав, що запуск вітропарку в експлуатацію очікується вже восени цього року, а загалом за таким механізмом планується побудувати всі вісім вітропарків загальною потужністю понад 80 МВт.

"Ми вчергове першими реалізували кейс, який змінює правила гри на ринку й розширює його потенціал через реалізацію таких енергетичних проєктів вже всіма банками, які мають кредитний апетит у цій галузі", – підкреслив топменеджер Ощаду.

Генеральний директор "ФВТ" Владислав Єременко зазначив, що це перше на Закарпатті проєктне фінансування "під ключ" для вітроенергетичного проєкту, і воно стало важливим етапом взаємодії компанії з Ощадом, з яким вона давно співпрацює.

"Для нас це не просто кредит, а справжнє партнерство з державним банком, яке допомагає реалізовувати стратегічні проєкти та розвивати українське виробництво під маркуванням "зроблено в Україні", – прокоментував Єременко.

У релізі зазначається, що в рамках цього кейсу всі роботи від розробки проєктної документації до запуску в експлуатацію й подальшого супроводу обладнання протягом його життєвого циклу надає генпідрядник. Також умовами договору з генпідрядником передбачається обов’язковість соціального партнерства, а саме відрахування "Вітряним парком Нижні Ворота-7" 3% доходу з вітрогенерації в бюджет територіальної громади, на землях якої встановлено вітротурбіни.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Ощадбанк уклав кредитну угоду з ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі" ("ФВТ"), релокованим із Краматорська 2022 року українським виробником вітроенергетичного обладнання, для закупівлі самохідного автокрану LIEBHERR LG 1750 на суму 147 млн грн.

Перед цим, у березні 2024 року, Юрій Каціон повідомив, що Ощадбанк візьме участь у реалізації проєкту ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі" з будівництва ВЕС потужністю 520 МВт на заході України.

В кінці березня 2025 року гендиректор "ФВТ" Владислав Єременко в інтерв’ю Енергореформі зазначав, що в роботі вже вісім із 16 вітротурбін "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт в Нижньоворітській громаді. Повністю запустити ВЕС планується протягом першого півріччя цього року.

На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" наприкінці 2024 року Єременко анонсував плани "ФВТ" та УК "Вітряні парки України" з будівництва 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті.