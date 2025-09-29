Інтерфакс-Україна
Події
18:04 29.09.2025

Заступник голови ОП Микита обговорив з єврокомісаркою Кос на Закарпатті дію законодавства про нацспільноти


Заступник голови ОП Микита обговорив з єврокомісаркою Кос на Закарпатті дію законодавства про нацспільноти
Фото: ttps://t.me/zakarpatskaODA

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибула до Закарпатської області, де взяла участь в обговоренні реалізації законодавства про національні спільноти, розвитку міжнародної логістики та регіональних аспектів питань європейської інтеграції України, повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита.

"На Закарпатті з робочим візитом Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос і Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. На порядку денному – питання реалізації положень законодавства щодо національних спільнот, розвитку міжнародної транспортної та логістичної інфраструктури й інших, які мають важливе значення для завершення процесу приєднання нашої країни до ЄС, де регіональний компонент має надважливе значення", - написав Микита в Телеграм в понеділок, проілюструвавши повідомлення спільним фото з Кос.

Він також повідомив про "чітке завдання Глави держави" на поточному етапі – "відкриття першого кластеру перемовин між ЄС та Україною".

Теги: #марта_кос #віктор_микита #закарпаття

