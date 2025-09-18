Інтерфакс-Україна
15:12 18.09.2025

Унікальна дерев'яна синагога переїде з Берегівського району до Закарпатського музею в Ужгороді

Закарпатський музей народної архітектури та побуту в Ужгороді поповниться унікальною дерев’яною синагогою, що була збудована на початку ХХ століття у селі Великі Ком’яти Берегівського району, повідомила пресслужба Об’єднаної єврейської общини України (ОЄОУ).

“Сьогодні, 18 вересня, у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту було підписано меморандум про співпрацю для перенесення та реставрації синагоги”, - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі ОЄОУ у четвер.

Повідомляється, що документ підписали директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук, генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаі, рабин Ужгорода та Закарпаття Мендель Вільгельм і в.о. директора музею Василь Коцан.

Зазначається, що ця синагога - одна з небагатьох дерев’яних синагог, що збереглися в Україні. Її, датовану першою половиною 20 століття, відкрила для науки угорська дослідниця Оніко Гоздо, а львівські архітектори провели її обміри. Після перенесення до Ужгорода у 2025 році розпочнеться її реставрація та облаштування інтер’єру за канонами.

Закарпатський музей народної архітектури та побуту — музей просто неба в Ужгороді, складається з архітектурних пам’яток старовинного закарпатського села і зразків найдавніших і найбільш розповсюджених видів народного прикладного мистецтва. Займає площу 5,5 га, розташований поблизу території Ужгородського замку. У музеї представлені зразки житла і садиб закарпатців низинних районів (долинян, румунів і угорців), а також горян (бойків і гуцулів). У музеї просто неба розміщені 7 садиб, 6 житлових будівель, церква, дзвіниця, школа, кузня, млин, корчма. У музеї зберігається понад 14 тисяч експонатів.

