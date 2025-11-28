Інтерфакс-Україна
Події
06:41 28.11.2025

У Чернівцях невідомий підпалив Садгірську синагогу, правопорушника затримали

1 хв читати

У Чернівцях невідомий підпалив Садгірську синагогу, правопорушника затримали, повідомляє пресслужба Об'єднаної єврейської общини України.

"У Садгорі, передмісті Чернівців, чоловік проник у синагогу в момент, коли охоронець вийшов за ворота, зібрав книги та вчинив підпал", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, поліція оперативно прибула на місце й затримала правопорушника. Встановлено, що місяць тому він намагався підпалити місцеву церкву та за попередніми даними є психічно неврівноваженим.

Зазначається, що будівля є однією з центральних святинь династії Садигура, заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Синагога була зведена близько 180 років тому, реставрована у 2017 та вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі.

На даний час очікується інформація від поліції щодо кваліфікації правопорушення.

Джерело: https://t.me/UJCUkraine/811

Теги: #синагога #підпал #чернівці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 26.10.2025
У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

00:20 23.10.2025
У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

13:32 03.10.2025
В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

19:38 02.10.2025
У Великій Британії чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, троє поранені

У Великій Британії чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, троє поранені

17:59 01.10.2025
Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

15:12 18.09.2025
Унікальна дерев'яна синагога переїде з Берегівського району до Закарпатського музею в Ужгороді

Унікальна дерев'яна синагога переїде з Берегівського району до Закарпатського музею в Ужгороді

11:23 08.08.2025
Зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія" розпочалася у Чернівцях

Зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія" розпочалася у Чернівцях

12:12 25.07.2025
У лікарні померла ще одна постраждала через атаку РФ на Чернівці 12 липня

У лікарні померла ще одна постраждала через атаку РФ на Чернівці 12 липня

18:34 23.07.2025
Підпалювачка, яка виконувала замовлення РФ у Харкові, отримала 15 років тюрми

Підпалювачка, яка виконувала замовлення РФ у Харкові, отримала 15 років тюрми

16:49 23.07.2025
В Одесі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який намагався підпалити квартиру військового

В Одесі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який намагався підпалити квартиру військового

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

ОСТАННЄ

Окупанти атакували дронами два райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, одну поранено

Окупанти за добу втратили 1 100 осіб та 48 од. спецтехніки - Генштаб

28 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

Нідерланди пропонують нові правила для українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у 2027 році

Ворог вдарив по Сумщині та Херсону, постраждали 4 людей

"Динамо" припинило співпрацю з Шовковським

На фронті більше 200 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій

Всі окрім одного енергоблоку АЕС України знову працюють на повну потужність, а ЛЕП до них відновлені – МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА