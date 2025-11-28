У Чернівцях невідомий підпалив Садгірську синагогу, правопорушника затримали, повідомляє пресслужба Об'єднаної єврейської общини України.

"У Садгорі, передмісті Чернівців, чоловік проник у синагогу в момент, коли охоронець вийшов за ворота, зібрав книги та вчинив підпал", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, поліція оперативно прибула на місце й затримала правопорушника. Встановлено, що місяць тому він намагався підпалити місцеву церкву та за попередніми даними є психічно неврівноваженим.

Зазначається, що будівля є однією з центральних святинь династії Садигура, заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Синагога була зведена близько 180 років тому, реставрована у 2017 та вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі.

На даний час очікується інформація від поліції щодо кваліфікації правопорушення.

Джерело: https://t.me/UJCUkraine/811