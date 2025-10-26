Інтерфакс-Україна
Події
14:30 26.10.2025

У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

1 хв читати

Протягом останнього тижня у РФ посилилася "епідемія" підпалів та "самозаймань" електрощитових, релейних шаф на залізницях та інших складових інфраструктури, задіяної в забезпеченні агресії кремля проти України.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській воєнній розвідці, раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території РФ. Зокрема, електрощитові, релейні шафи та вежі зв’язку лише за останній тиждень горіли у Москві, Іркутській області, у Вологді, Стерлітамаку, Калачинську, Піонерському, Зарічному, Красносєльє, Мраморному тощо.

Як видно на оприлюдненому відео, представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин, фіксуючи це на відео. Внаслідок таких дій росіяни позбавляються електрики та зв’язку, а російська армія зазнає труднощів у логістиці.

 

"Раптові підпали, неочікувані вибухи, "ГУРкіт" і "бавовна" посилюється і поширюється по всій території РФ. Далі - буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян навпаки - ставатиме темніше", - повідомляють представники руху опору.

Теги: #підпал #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 26.10.2025
Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

07:59 25.10.2025
Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 80 од. спецтехніки - Генштаб

22:24 24.10.2025
Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

Ще один НПЗ Росії частково зупинив роботу після атаки дрона - ЗМІ

21:56 24.10.2025
Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

21:17 24.10.2025
Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

13:32 03.10.2025
В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

17:59 01.10.2025
Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

18:34 23.07.2025
Підпалювачка, яка виконувала замовлення РФ у Харкові, отримала 15 років тюрми

Підпалювачка, яка виконувала замовлення РФ у Харкові, отримала 15 років тюрми

16:49 23.07.2025
В Одесі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який намагався підпалити квартиру військового

В Одесі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який намагався підпалити квартиру військового

18:08 25.06.2025
Харків'янина засуджено до 5,5 років в'язниці за підпал автівки військовослужбовця

Харків'янина засуджено до 5,5 років в'язниці за підпал автівки військовослужбовця

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська – 16-й армійський корпус ЗСУ

Окупанти, ймовірно, застосували КАБ по Кривому Рогу – телеграм-канали

Новий тиждень в Україні розпочнеться дощами, у Карпатах мокрий сніг та дощ

Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

Чотири людини загинули й одна зазнала поранень унаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу - поліція

Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі – поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, у ворога теж є успіхи - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА