У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти, вважаючи, що допомагає СБУ

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 25-річному мешканцю столиці, який здійснив підпал відділення АТ "Укрпошта", вважаючи, що допомагає СБУ, повідомляє Київська міська прокуратура.

В повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок зазначається, що друг підозрюваного познайомився в соціальних мережах з дівчиною та збирався на зустріч до неї.

"Згодом йому зателефонували та повідомили, що нова знайома затримана СБУ за співпрацю зі спецслужбами росії, а ще один спільник дівчини працює на одному з відділень Укрпошти. Тож молодик за завданням українських спецслужб має підпалити приміщення, де працює російський агент", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Згідно з повідомленням, виконати це завдання взявся його друг, тож придбав бензин, облив двері поштового відділення та підпалив його.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.