Інтерфакс-Україна
Події
14:27 16.12.2025

У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти, вважаючи, що допомагає СБУ

1 хв читати

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 25-річному мешканцю столиці, який здійснив підпал відділення АТ "Укрпошта", вважаючи, що допомагає СБУ, повідомляє Київська міська прокуратура.

В повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок зазначається, що друг підозрюваного познайомився в соціальних мережах з дівчиною та збирався на зустріч до неї.

"Згодом йому зателефонували та повідомили, що нова знайома затримана СБУ за співпрацю зі спецслужбами росії, а ще один спільник дівчини працює на одному з відділень Укрпошти. Тож молодик за завданням українських спецслужб має підпалити приміщення, де працює російський агент", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Згідно з повідомленням, виконати це завдання взявся його друг, тож придбав бензин, облив двері поштового відділення та підпалив його.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Теги: #підпал #прокуратура #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 15.12.2025
Прокуратура відкрила справу через незаконні ліміти Міндовкілля на рубки в заповідниках – КЕКЦ

Прокуратура відкрила справу через незаконні ліміти Міндовкілля на рубки в заповідниках – КЕКЦ

15:07 12.12.2025
У Миколаєві розслідують факти неналежного харчування школярів

У Миколаєві розслідують факти неналежного харчування школярів

14:40 09.12.2025
Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

Поліція затримала другого фігуранта, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Києві

10:15 09.12.2025
Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

18:03 08.12.2025
Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

Один цивільний загинув, двоє дістали поранення у Херсонській області через ворожі обстріли – прокуратура

14:31 05.12.2025
Поліція затримала організатора підпалів ресторанів у Чернігові

Поліція затримала організатора підпалів ресторанів у Чернігові

18:55 03.12.2025
КС суд визнав неконституційним надання прокурору можливості представляти інтереси держави в суді через неналежний захист цих інтересів владою

КС суд визнав неконституційним надання прокурору можливості представляти інтереси держави в суді через неналежний захист цих інтересів владою

14:19 02.12.2025
"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

"Укрпошта" виставляє на аукціон 716 сильно зношених автівок для оновлення автопарку — гендиректор

20:21 01.12.2025
НБУ виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення на платіжному ринку

НБУ виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення на платіжному ринку

19:38 01.12.2025
Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Освітній омбудсмен Лещик: у нас освіта відділена від релігії, я до цього ставлюся досить жорстко

ОСТАННЄ

Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Прем’єр Нідерландів сподівається на ухвалення Єврорадою рішення щодо фінансування потреб України за допомогою заморожених російських активів

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

Міносвіти: 19 закладів освіти отримали сучасну агротехніку в межах проекту з JICA

Рада надала право центрам рекрутингу ЗСУ вести реєстр призовників

Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України

Росіянина, який катував цивільне населення під час окупації Липецької ОТГ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення

Зеленський: Путін вірить лише в силу та гроші, тому російські активи можуть і повинні бути використані для захисту від агресії Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА