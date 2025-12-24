Інтерфакс-Україна
Події
17:02 24.12.2025

"Укрпошта" запустила в обіг поштову марку "Різдвяний янгол"

Фото: Укрпошта

АТ "Укрпошта" презентувало та ввело в обіг нову поштову марку "Різдвяний янгол" за участі митрополита Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанія та генеральної директорки національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської.

"Сьогодні ми втретє за традицією запускаємо різдвяну марку. Хочу всім побажати світлих свят та позитивного, переможного року. Мені здається, сьогодні як ніколи людям треба позитивні емоції. Треба, щоб до них прилітали такі янголи, які зображені на цій марці", - наголосив під час презентації марки генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає кореспондент  агентства "Інтерфакс-Україна".

Поля маркового аркуша прикрашено зображенням великої різдвяної ялинки, яка до повномасштабного вторгнення входила до переліку найкращих ялинок Європи, а також тендітно біло-блакитної Софійської дзвіниці, акцентувала компанія.

"Це справді диво, що після повномасштабного вторгнення ми вже героїчно боремося чотири роки. Бо якщо реально зіставити сили, то це Давид та Голіаф. Але ми віримо, що правда завжди перемагає. Світло Різдвяної зірки освітлює шлях для України і кожного з нас. Ми повинні світити, проявляти любов до своїх ближніх, підтримувати наших рідних героїв-воїнів і всіх, хто цього потребує. Світанок буде незабаром", – додав митрополит Епіфаній.

В "Укрпошті" зазначили, що художником різдвяної марки є Антон Логов. Під час виготовлення поштових марок "Різдвяний янгол" застосовано золоту і срібну  фольгу,  а також конгревне тиснення для створення рельєфного зображення. Тираж складає 390 тис. примірників, а тираж поштового блоку "Різдвяний Янгол" – 5,1 тис. примірників.

Відсьогодні поштові марки доступні для придбання онлайн у поштовому маркеті "Укрпошти", філателістичних крамницях, а також у відділеннях компанії.

"Укрпошта" є державним поштовим оператором.

Теги: #різдво #марка #укрпошта

