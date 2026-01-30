"Укрпошта" планує у 2026 році масштабне оновлення мережі відділень по всій країні

Національний поштовий оператор "Укрпошта" у 2026 році планує масштабну модернізацію мережі відділень по всій країні, повідомила компанія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо адаптуватися до потреб клієнтів, де б вони не перебували. У 2026 році компанія планує масштабне оновлення по всій країні, про що повідомлятимемо додатково", - зауважив поштовий оператор.

"Укрпошта" також повідомила, що для нещодавно відкритого відділення поблизу Буковеля у селі Поляниця (Івано-Франківська обл..) було обрано приміщення з уже готовим ремонтом, що дозволило уникнути капітальних витрат на будівельні роботи, натомість кошти були спрямовані на технічне оснащення та забезпечення високої якості сервісу.

"Нове відділення у селі Поляниця (Івано-Франківська область) відкрите, щоб задовольнити зростаючий попит на логістичні послуги в регіоні та зробити їх доступними для всіх клієнтів", - зауважив поштовий оператор.

У компанії наголосили, що відкриття відділення в Поляниці є одним з етапів модернізації мережі "Укрпошти", що на сьогоднішній день налічує більше 6,1 тис. відділень.

Водночас у звіті компанії за четвертий квартал минулого року було зазначено, що "Укрпошта" на кінець минулого року мала 5,1 тис. стаціонарних точок, які обслуговують 11,1 тис. точок надання послуг, та 2 тис. пересувних точок, що обслуговують 20,1 тис. точок надання послуг.

Компанія у четвертому кварталі 2025 року отримала чистий прибуток 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році за рахунок додаткового доходу від продажу майна підприємства, який склав 168 млн грн.

"Укрпошта" збільшила у четвертому кварталі виручку на 10,7 млн грн проти аналогічного показника у 2024 році – до 3 млрд 601,6 млн грн.