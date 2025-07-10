Інтерфакс-Україна
Події
16:07 10.07.2025

Проєкт модернізації Києво-Могилянської академії представлено на URC2025

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Проєкт модернізації Києво-Могилянської академії представлено на URC2025

Будівельна компанія CCG Development представила проєкт модернізації Національного університету "Києво-Могилянська академія" під час конференції URC2025 у Римі (10–11 липня).

Проєкт передбачає не лише оновлення історичних корпусів у центрі столиці України, але й створення нового кампусу у Ворзелі. На території в 2,23 га, де раніше була база відпочинку, пропонується розмістити навчальні аудиторії, житловий блок, адміністративну/офісну споруду, конференц-центр, датацентр, блок реабілітації, спортивну та відпочинкову інфраструктуру та ін. Загальний обсяг всіх типів нерухомості - біля 5 тис. кв. м. Фокус нового кампусу - на ветеранів, які планують змінити фах, відвідувачів реабілітаційних програм та ретритів. В цілому комплекс буде розрахований на одночасне перебування 380 осіб.

"Ми бачимо модернізацію НаУКМА не ізольованим будівельним проєктом, а стартом комплексного перетворення інфраструктури, реалізація якого дасть змогу НаУКМА конкурувати з провідними університетами світу. Йдеться про створення середовища, яке приваблює нових студентів, підтримує і розвиває науку, відкриває простори для реабілітації ветеранів і прискореної перекваліфікації. Це вклад у фундамент майбутнього - через освіту, інновації та, найголовніше, людський капітал", - прокоментував "Інтерфакс Україна" керуючий партнер компанії CCG Development Володимир Колос.

За оцінками Колоса, проєкт модернізації Національного університету "Києво-Могилянська академія" потребує інвестицій в $8,8 млн з ПДВ, він може бути реалізований лише за гібридною моделлю, завдяки синергії приватного капіталу, донорських грантів і державних інструментів.

"Це може стати прикладом, адже інвестиції  в ньому спрямовуються як на оновлення інфраструктури, так і на розвиток людського потенціалу. А саме гідбридна модель дозволяє ефективно зменшувати ризики та швидко отримувати фінансовий результат", - каже Колос.

CCG Development реалізовує повний цикл будівництва об’єктів комерційної нерухомості: від консалтингу й розробки інвестиційного плану, створення архітектурних концепцій, виробництва меблів та будівництва. В портфелі компанії реалізовані простори для відомих брендів та міжнародних організацій, українських підприємств та іноземних корпорацій

Теги: #ccg_development #києво_могилянська_академія #володимир_колос #urc2025 #модернізація

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