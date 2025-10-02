09:06 02.10.2025
Кабмін утворив міжвідомчу комісію з модернізації військових ліцеїв
Кабінет міністрів утворив міжвідомчу комісію зі здійснення модернізації військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Зокрема, утворено міжвідомчу комісію із здійснення модернізації військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.