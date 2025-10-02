Інтерфакс-Україна
Події
09:06 02.10.2025

Кабмін утворив міжвідомчу комісію з модернізації військових ліцеїв

1 хв читати
Кабмін утворив міжвідомчу комісію з модернізації військових ліцеїв

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу комісію зі здійснення модернізації військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, утворено міжвідомчу комісію із здійснення модернізації військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну. 

Теги: #комісія #модернізація #ліцеї

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 26.09.2025
Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА

12:01 04.08.2025
Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

10:02 14.07.2025
Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру

Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру

16:07 10.07.2025
Проєкт модернізації Києво-Могилянської академії представлено на URC2025

Проєкт модернізації Києво-Могилянської академії представлено на URC2025

21:43 23.06.2025
Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

Конкурсна комісія почала засідання з оголошення результатів конкурсу БЕБ на три години пізніше, її українські члени намагались перенести його на ранок 24 червня

14:24 11.06.2025
Комісія погодилась надати 10 днів для розслідування СБУ та перенесла співбесіди з кандидатами на главу БЕБ на 21,22, 23 червня

Комісія погодилась надати 10 днів для розслідування СБУ та перенесла співбесіди з кандидатами на главу БЕБ на 21,22, 23 червня

21:28 10.06.2025
Конкурсна комісія планує затвердити новий графік співбесід претендентів на главу БЕБ

Конкурсна комісія планує затвердити новий графік співбесід претендентів на главу БЕБ

13:06 27.05.2025
EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

15:40 21.05.2025
Комісія з добору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу 18 з 19 претендентів

Комісія з добору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу 18 з 19 претендентів

21:55 16.05.2025
Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

Компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії Росії, починаючи з 2014 року – Мудра

ВАЖЛИВЕ

ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 29 од. спецтехніки

Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на Росію - комюніке

Відновлено електропостачання на обʼєктах ЧАЕС – Міненерго

Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та його директора Гроссі – Зеленський

ОСТАННЄ

Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

У Білому домі не виключають можливість постачання Києву ракет великої дальності - ЗМІ

ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

Конотоп залишиться без електроенергії та водопостачання через ворожий обстріл - мер

Кабмін уточнив процедуру отримання посвідчення УБД

Дві людини загинули та ще чотири поранені через російський обстріл Херсону

Ворог б'є по залізничній інфраструктурі України, в Одесі постраждав машиніст потяга та ще одна людина

Ворог атакував дронами Київщину, виникла пожежа в санаторії, постраждав чоловік

Кабмін призначив Текуцьку першим заступником голови Держкіно

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 29 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА