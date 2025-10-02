Кабмін утворив міжвідомчу комісію з модернізації військових ліцеїв

Кабінет міністрів утворив міжвідомчу комісію зі здійснення модернізації військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, утворено міжвідомчу комісію із здійснення модернізації військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.