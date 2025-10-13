Міжвідомча робоча група щодо вступу України у ЄС схвалила проєкт переговорної позиції по Кластеру 3

Фото: https://www.facebook.com

Міжвідомча робоча група з питань забезпечення переговорного процесу про вступ до Європейського Союзі та адаптації законодавства України до права ЄС затвердила проєкт переговорної позиції в межах переговорного Кластеру 3.

"Наступний крок – затвердження урядом… Це комплексний Кластер, який містить широкий діапазон питань – від економічної та монетарної політики до сфери освіти та культури, і кожне з них має важливе значення для майбутнього членства України в ЄС", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що переговорна позиція також містить запит щодо певних перехідних періодів стосовно розділів, охоплених Кластером 3.

В Офісі розповіли, що після отримання скринінгових звітів від Європейської комісії, Україна розробить та затвердить переговорні позиції по Кластерам 4 і 5.

Як повідомляється, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

30 вересня єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, повідомила, що Україна завершила процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейському.