Інтерфакс-Україна
Події
02:49 28.10.2025

Незалежна Комісія з прав людини представила ООН докази систематичного цілеспрямованого вбивства цивільних військовими РФ

2 хв читати

Незалежна міжнародна розслідувальна комісія з прав людини щодо України (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, IICIU) представила Генеральній асамблеї ООН доповідь, в якій наводить докази здійснення військами РФ цілеспрямованих ударів по цивільних особах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Автори звіту зазначають, що "атаки, які вразили широкий спектр цивільних цілей на території, що простягається понад 300 кілометрів вздовж правого берега Дніпра, через Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області, є систематично скоординованими діями, спрямованими на те, щоб вигнати українців з їхніх домівок".

"Вони (атаки ЗС РФ – ІФ-У) були спрямовані проти окремих осіб, будинків та будівель, пунктів розподілу гуманітарної допомоги та критично важливої ​​енергетичної інфраструктури, що обслуговує цивільне населення. Вони також були спрямовані проти служб швидкого реагування, включаючи машини швидкої допомоги та пожежні бригади, яким надається особливий захист згідно з міжнародним гуманітарним правом. Багато нападів неодноразово вражали одні й ті ж транспортні засоби та інфраструктуру, навмисно підпалюючи їх, поширюючи терор серед цивільного населення та порушуючи їхні основні права людини", - сказано в доповіді IICIU, оприлюдненій в понеділок.

У звіті слідчих IICIU задокументовано, що "російська влада координувала дії з депортації або переміщення груп людей з окупованих територій. Деяких було переведено до територій, контрольованих урядом України; інших – до сусідньої Грузії".

Також у доповіді викладено випадки затримання, катування та конфіскації документів і майна – дій, які "завдали сильного душевного болю та страждань і є нелюдським поводженням, що кваліфікується як воєнний злочин та порушення прав людини".

У понеділок IICIU представила звіт Третьому комітету Генеральної Асамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними та культурними питаннями.

Висновки ґрунтуються на приблизно 500 загальнодоступних відеозаписах злочинів, що були досліджені (247 з яких мали технічно перевірені місця скоєння) та 226 інтерв'ю з громадянами України.

Комісія також розглянула заяви Росії про атаки безпілотників ЗСУ на цивільні цілі на окупованих Росією територіях. Вона не змогла зробити жодних висновків через "відсутність доступу до території, занепокоєння щодо безпеки свідків та відсутність реакції з боку російської влади".

Незалежна міжнародна розслідувальна комісія з прав людини щодо України була створена Радою ООН з прав людини 4 березня 2022 року за резолюцією 49/1. Її основною метою є розслідування всіх ймовірних порушень прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права в контексті агресії РФ проти України. Мандат комісії неодноразово продовжувався. Востаннє - у квітні 2025 року з метою продовження її роботи та надання оновленої інформації Раді з прав людини та Генеральній Асамблеї ООН.

Джерело: https://news.un.org/en/story/2025/10/1166189

Теги: #комісія #війна #доповідь #оон #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 27.10.2025
Українська дипломатія успішно забезпечує ізоляцію РФ на міжнародній арені - Сибіга

Українська дипломатія успішно забезпечує ізоляцію РФ на міжнародній арені - Сибіга

23:14 27.10.2025
США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

22:43 27.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

09:02 27.10.2025
ВПК Росії вперше за три роки увійшов у спад – ЦПД

ВПК Росії вперше за три роки увійшов у спад – ЦПД

01:14 27.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак – Генштаб

23:16 26.10.2025
Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

22:44 26.10.2025
СЗР: ОПЕК має значний запас міцності у видобутку нафти, Росія – серед аутсайдерів

СЗР: ОПЕК має значний запас міцності у видобутку нафти, Росія – серед аутсайдерів

15:44 26.10.2025
Туск розповів, що думає Зеленський про тривалість війни - ЗМІ

Туск розповів, що думає Зеленський про тривалість війни - ЗМІ

12:27 26.10.2025
Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

12:13 26.10.2025
ЗСУ відкинули противника у Покровському районі – поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, у ворога теж є успіхи - DeepState

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі – поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, у ворога теж є успіхи - DeepState

ВАЖЛИВЕ

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

ОСТАННЄ

Перспективи України після запровадження санкцій проти російської нафти покращуються - Стармер

ЛУКОЙЛ оголосив про намір продати міжнародні активи через санкції

Зеленський та міністр оборони Хорватії обговорили потреби України у ППО, зокрема із залученням механізму PURL

Вільнюс офіційно повідомив Мінськ про закриття литовсько-білоруського кордону до подальшого повідомлення

Румунія та Україна обговорили можливості розвитку двостороннього військово-технічного співробітництва

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

Сили оборони України зірвали один із наймасовіших за останній час наступів росіян в районі Добропілля - 1-й корпус НГУ "Азов"

Зеленський обговорив із міністром оборони Хорватії наступний оборонний пакет

У Покровську тривають бої - Зеленський

Туреччина має намір купити у Британії 20 винищувачів Typhoon

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА