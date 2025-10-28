Незалежна Комісія з прав людини представила ООН докази систематичного цілеспрямованого вбивства цивільних військовими РФ

Незалежна міжнародна розслідувальна комісія з прав людини щодо України (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, IICIU) представила Генеральній асамблеї ООН доповідь, в якій наводить докази здійснення військами РФ цілеспрямованих ударів по цивільних особах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Автори звіту зазначають, що "атаки, які вразили широкий спектр цивільних цілей на території, що простягається понад 300 кілометрів вздовж правого берега Дніпра, через Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області, є систематично скоординованими діями, спрямованими на те, щоб вигнати українців з їхніх домівок".

"Вони (атаки ЗС РФ – ІФ-У) були спрямовані проти окремих осіб, будинків та будівель, пунктів розподілу гуманітарної допомоги та критично важливої ​​енергетичної інфраструктури, що обслуговує цивільне населення. Вони також були спрямовані проти служб швидкого реагування, включаючи машини швидкої допомоги та пожежні бригади, яким надається особливий захист згідно з міжнародним гуманітарним правом. Багато нападів неодноразово вражали одні й ті ж транспортні засоби та інфраструктуру, навмисно підпалюючи їх, поширюючи терор серед цивільного населення та порушуючи їхні основні права людини", - сказано в доповіді IICIU, оприлюдненій в понеділок.

У звіті слідчих IICIU задокументовано, що "російська влада координувала дії з депортації або переміщення груп людей з окупованих територій. Деяких було переведено до територій, контрольованих урядом України; інших – до сусідньої Грузії".

Також у доповіді викладено випадки затримання, катування та конфіскації документів і майна – дій, які "завдали сильного душевного болю та страждань і є нелюдським поводженням, що кваліфікується як воєнний злочин та порушення прав людини".

У понеділок IICIU представила звіт Третьому комітету Генеральної Асамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними та культурними питаннями.

Висновки ґрунтуються на приблизно 500 загальнодоступних відеозаписах злочинів, що були досліджені (247 з яких мали технічно перевірені місця скоєння) та 226 інтерв'ю з громадянами України.

Комісія також розглянула заяви Росії про атаки безпілотників ЗСУ на цивільні цілі на окупованих Росією територіях. Вона не змогла зробити жодних висновків через "відсутність доступу до території, занепокоєння щодо безпеки свідків та відсутність реакції з боку російської влади".

Незалежна міжнародна розслідувальна комісія з прав людини щодо України була створена Радою ООН з прав людини 4 березня 2022 року за резолюцією 49/1. Її основною метою є розслідування всіх ймовірних порушень прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права в контексті агресії РФ проти України. Мандат комісії неодноразово продовжувався. Востаннє - у квітні 2025 року з метою продовження її роботи та надання оновленої інформації Раді з прав людини та Генеральній Асамблеї ООН.

Джерело: https://news.un.org/en/story/2025/10/1166189