Єврокомісія створила внутрішню групу для перевірки обвинувачень Угорщини у шпигунстві в інституціях ЄС

Європейська комісія ухвалила рішення створити внутрішню групу для перевірки оприлюдненої ЗМІ інформації стосовно того, що Угорщина проводила шпигунські операції в Брюсселі та намагалася завербувати співробітників Євросоюзу.

"Комісія, звісно, бере до уваги всі повідомлення з цього питання, які були оприлюднені сьогодні, і згідно з якими угорська розвідувальна служба проводила шпигунські операції проти членів персоналу в ЄС. Комісія, як завжди, дуже серйозно ставиться до таких звинувачень, і ми залишаємося відданими захисту персоналу Комісії, інформації та мереж Комісії від незаконних дій зі збору розвідувальних даних. Зараз це питання оперативної безпеки, тому я не зможу багато коментувати, але можу сказати, що ми створимо внутрішню групу для розслідування цих звинувачень", - повідомив речник Європейської комісії Балаш Узварі в четвер у Брюсселі.

Узварі деталізував, що відповідне рішення вже ухвалено. "Існує спеціальна внутрішня група, яка буде детальніше розглядати ці звинувачення", - додав речник.

Журналісти зауважили, що обвинувачення у шпигунській діяльності дипломатів Постійного представництва Угорщини при ЄС припадають на часи, коли послом був Олівер Варгеї (2015-2019), який став комісаром у попередньому складі Єврокомісії (2019-2024 – комісар з питань політики сусідства та розширення) та є комісаром (з питань охорони здоров’я) у нинішньому.

У цьому зв’язку у речника запитали, що було відомо про шпигунську діяльність Європейській комісії, коли представник Угорщини Олівер Варгеї отримав доступ до секретної інформації. На це Узварі сказав: "Члени Колегії.., беручи на себе свої обов’язки, проходять ретельний процес перевірки, включаючи слухання перед Європейським Парламентом".

Відповідаючи на запитання, чи відомі обвинувачення Угорщини у шпигунстві президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і чи планує вона обговорити це питання безпосередньо з Варгеї, головний речник ЄК Паула Піньйо повідомила, що, "так, це саме та інформація, яка, очевидно, доходить до Президента. "Але я не можу сказати, що Президент робитиме з цього приводу", - додала речник.