Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації, частина не функціонує через незадовільний стан - Культурний кластер

Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації та ремонту, а частина не функціонує через незадовільний стан приміщень, повідомляє, комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації "Київський культурний кластер".

Зокрема, у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна" зазначається, що станом на жовтень 2025 року за КП "Київський культурний кластер" на праві господарського відання закріплено 11 муніципальних кінотеатрів: "Київська Русь", "Лейпциг", "Флоренція", "Кіото", "Братислава", "Ім. Шевченка", "Старт", "Ліра", "Краків", "Київ" і "Загреб".

Так, сім із зазначених районних кінотеатрів ("Лейпциг", "Флоренція", "Братислава", "Ім. Шевченка", "Старт", "Ліра" і "Краків") здійснюють основну діяльність, але стан їх приміщень хоч і задовільний, та потребує модернізації та ремонтних робіт (крім "Кракова").

Крім того, у кінотеатр "Лейпциг" окрім кінопоказів проходять творчі вечори українських акторів і режисерів, виставки для дітей і започатковано виставкову діяльність у співпраці з мистецькими школами Святошинського району; у "Флоренції" також відбуваються вистави Маріупольського театру та циркові вистави; на базі "Братислави" серед іншого діють різного роду гуртки та майстер-класи, проводяться заходи культурно-мистецького спрямування; у "Старті" також проходять творчі вечори, періодично проводяться танцювальні заходи та реалізуються окремі проєкти, які спрямовані на підтримку розвитку громадського сектору в районі.

Зазначається, що "Краків" з червня 2023 року працює як багатофункціональний культурний кластер, в якому відбувається значна кількість різного роду мистецьких подій.

"Основними цілями створення Кластеру є втілення нової моделі культурної інституції в Києві шляхом створення інтерактивної зони спілкування, креативного середовища, нових можливостей для творчої, інтелектуальної самореалізації, духовного збагачення, особистісного розвитку різновікових категорій населення", - повідомлялося під час відкриття оновленого простору.

В той же час, чотири кінотеатри ("Київська Русь", "Кіото", "Київ" і "Загреб") не здійснюють основну діяльність, а стан їх приміщень перебуває у незадовільному стані.

Зокрема, "Київ" і "Загреб" потребують виготовлення проєктно-кошторисної документації та здійснення ремонту.

Щодо кінотеатрів "Київська Русь" та "Кіото", то зазначається, що вони вже мають проєктно-кошторисну документацію, але у зв'язку з карантинними обмеженнями, а згодом введеним військовим станом, підприємству не було передбачено фінансування на зазначені цілі, зокрема і на 2025 рік.

Зазначається, що Київський культурний кластер проводить свою діяльність у вищезазначених закладах та лише частково фінансується за рахунок бюджету Києва на окремі захищені статті видатків (заробітна плата, комунальні послуги). В той же час, КП самостійно, за кошти від господарської діяльності, здійснює поточні ремонти для збереження стану приміщень.

Згідно з відповіддю на запит, у 2025 році було закладено на утримання, функціонування і ремонтні роботи кошти в сумі 748 тис. грн, а бюджетне фінансування на вказані цілі в 2025 році не передбачені.

На сайті КМДА значиться, що в перспективі планується існуючі кінотеатри "Київська Русь", "Братислава", "Кіото", "Лейпциг", "Флоренція", "Ім. Шевченка", "Ліра", "Старт", "Загреб", "Екран" і "Київ" перетворити на сучасні культурні інституції, місце зосередження активної молоді, де реалізуватимуться різнопланові проєкти.

"На їхній території планується створити всі необхідні умови для творчої реалізації та надання культурних послуг. Модернізація вхідних груп кінотеатрів дозволить створити інклюзивні простори для людей з інвалідністю та маломобільних груп відвідувачів кінотеатрів", - додали в адміністрації.

Як повідомлялося, КП "Київкінофільм" було організовано в 2007 році шляхом злиття 7 спеціалізованих дитячих кінотеатрів: "Алмаз", "Факел", "Промінь", "Пролісок", "Старт", "Ліра", "Салют". У 2013 році до його складу приєднали інші муніципальні кінотеатри: "Лейпциг", "Флоренція", "Київська Русь", "Ім. Т. Шевченка", "Кіото", "Дніпро", "Загреб", "Братислава", "Краків" та "Молодіжний". Рішенням Київської міської ради від 2 березня 2023 року КП "Київкінофільм" перейменоване на КП "Київський культурний кластер".

Київський кінотеатр "Кінопанорама" на вул. Шота Руставелі, 19, який був першим у СРСР панорамним кінотеатром, припиняє свою роботу з 1 жовтня 2018 року.