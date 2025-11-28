Президент НОК увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор-2027

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року, повідомляє пресслужба НОК у телеграмі.

"У межах події президент ЄОК Спірос Капралос оголосив склад Координаційної комісії Стамбул-2027. До її складу увійшов і президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт, який представлятиме нашу державу серед 25 провідних діячів європейського спортивного руху", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, обрання Гутцайта забезпечує активну участь України у формуванні та контролі підготовки до одного з головних мультиспортивних стартів континенту.

Між тим, комісію очолив президент НОК Румунії Міхай Коваліу, заступник президент НОК Хорватії Златко Матеша.

Перше засідання відбудеться у Стамбулі в січні 2026 року.

У НОК зазначили також, що європейські олімпійські комітети та міністерство молоді та спорту Туреччини підписали угоду про підготовку до IV Європейських ігор, які відбудуться у 2027 році в Стамбулі.