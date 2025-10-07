Інтерфакс-Україна
Економіка
20:19 07.10.2025

Bolt знизив з 1 жовтня комісію з водіїв у Києві з 25% до 20%

Онлайн-сервіс таксі Bolt оголосив про зниження від 1 жовтня комісії з водіїв у Києві з 25% до 20% у зв’язку з високою конкуренцією, економічною ситуацією та викликами, з якими стикаються водії.

"У таких умовах ми вважаємо правильним зробити крок назустріч водіям і знизити комісію, щоб вони могли заробляти більше. Це … стимулює залученість до виконання більшої кількості замовлень", – повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний менеджер Bolt Україна Сергій Павлик.

Він пояснив, що Київ завжди був і залишається одним із найпріоритетніших міст для Bolt в Україні, і в столиці спостерігається найвища конкуренція на ринку перевезень – передусім за залучення водіїв.

Щодо викликів для водіїв, то, як зазначив Павлик, мова про постійне зростання цін на пальне, а також вартості автомобілів, їхнього ремонту та обслуговування, що суттєво знижує дохідність роботи.

В компанії агентству додали, що наразі для інших міст комісії залишаються не запроваджено такого рішення.

У Bolt уточнили, що в інших містах, крім Львову (де вона складає 25%), комісія є меншою. Зокрема, 20% - у Києві та Ужгороді, 18% - у Чернігові, Чернівцях, Дніпрі, Івано-Франківську, Харкові, Одесі, Мукачеві, Вінниці, Запоріжжі, 15% – у Білій Церкві, Черкасах, Дрогобичі, Хмельницькому, Кременчуці, Кривому Розі, Луцьку, Полтаві, Рівному, Сумах, Тернополі, Житомирі та найменше - 10% – у Кам'янці-Подільському, Кропивницькому та Миколаєві.

