НОК розпочав пілотний проєкт менторської підтримки "Game Changers" для колишніх спортсменів

Національний олімпійський комітет України (НОК) розпочав реалізацію пілотного проєкту менторської підтримки "Game Changers", метою якого є допомога спортсменам у переході до нових професійних та лідерських ролей після завершення спортивної кар’єри.

"Цей пілотний проєкт є частиною ширшої ініціативи НОК України щодо розвитку програм підтримки спортсменів і впровадження сучасних підходів до кар’єрного супроводу. Основна ідея програми полягає у створенні ефективної моделі наставництва "спортсмен–спортсмен", де досвідчені лідери спортивного середовища діляться своїми знаннями та практиками з тими, хто лише розпочинає новий етап у житті", - йдеться в повідомленні НОК.

Зазначається, що у рамках пілотного проєкту наразі сформовано першу пару учасників: менторка – бронзова призерка Олімпійських ігор, член Комісії атлетів Світової легкої атлетики, активна громадська діячка Анна Рижикова, і менті – фіналістка Олімпійських ігор у Токіо-2020 та Парижі-2024, чемпіонка Європи з художньої гімнастики у групових вправах Марія Височанська, яка нещодавно завершила спортивну кар’єру.

"Протягом двох місяців учасниці працюватимуть у форматі індивідуальних менторських зустрічей, онлайн-сесій та практичних завдань, спрямованих на розвиток лідерських і комунікаційних навичок, планування кар’єри після спорту та зміцнення впевненості у новій професійній сфері", - додали в Комітеті.

Очікується, що реалізація проєкту дозволить удосконалити модель менторства, оцінити її ефективність і підготувати рекомендації для подальшого масштабування програми на національному рівні.

Як повідомлялося, проєкт Програми дій уряду передбачає, що українські спортсмени отримають в 2025 році 3 тис. нагород на міжнародних змаганнях, а в 2026 році - понад 3,5 тис. нагород.