Кабмін з 2026р. запускає проєкт з корекції рубців змін шкіри після поранень та опіків для військових

Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації експериментального проекту щодо надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків для тих, хто захищав і продовжує захищати Україну, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Запускаємо експериментальний проєкт щодо надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після поранень та опіків для військових і ветеранів. Мета — забезпечити доступ до необхідної медичної підтримки та сприяти соціальній адаптації захисників", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, програма стартує з початку січня і триватиме до 31 грудня 2026 року.

У свою чергу, в Міністерстві у справах ветеранів повідомили, що з 2026 року держава компенсуватиме надання таких послуг для Захисників і Захисниць усім медзакладам незалежно від форми власності, якщо ті мають відповідну ліцензію та договір із міністерством.

"Завдяки застосуванням ін’єкційних виробів медичного призначення та лазеру можна не лише повернути шкірі еластичність, зменшити біль, усунути функціональні порушення та запобігти подальшому росту рубців, а й покращити самопочуття людини. Для ветеранів і ветеранок це особливо важливо, адже такі процедури допомагають подолати психологічні наслідки, знову відчути комфорт у власному тілі", - додали у відомстві.