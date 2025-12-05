Інтерфакс-Україна
Події
09:23 05.12.2025

На Бессарабському ринку завершують підготовку до запуску гастрономічного проєкту "Бессарабка. Ринок їжі" - ЗМІ

В рамках гастрономічного проєкту "Бессарабка. Ринок їжі" на Бессарабському ринку планують відкрити 17 фудкорнерів та окремий бар, відкриття планують найближчим часом, повідомляє "Віледж".

Зазначається, що ініціативна група інвесторів з 15 ФОП і ТОВ "Бевереджис" об’єднались, уклали договори з КП "Бессарабський ринок" і профінансували оновлення своїх торгових місць власним коштом. Адміністрація ринку надала підприємцям торгові місця в тимчасове користування з правом оновлення й оздоблення цих місць, а також передачі їх у користування третім особам.

Функція ринку лишається незмінною. Старі торговці залишаються на Бессарабці – працюватимуть на оновлених місцях поруч із новими гастрономічними форматами.

Фото надано Віледжу командою "Бессарабка. Ринок їжі"

"Ми не будуємо супермаркет і не створюємо МАФи всередині. Бессарабка залишиться ринком. Просто тепер це ринок, де можна й купити продукти, і комфортно поїсти", – розповіла керівниця проєктом Наталія Джулай.

За її словами, усі роботи виконують суто у межах наданих у користування торгівельних місць, і стосуються лише облагородження внутрішнього простору та створення комфортних умов для відвідувачів. Роботи стосувалися лише естетичного та технічного оновлення створених корнерів: освітлення, оздоблення, інклюзивність, модернізації обладнання. Загалом облаштували близько 400 посадкових місць у різних форматах. При цьому рестораторів і заклади залучають через керівницю проєкта, концепція передбачає, що їхні меню та формати не можуть дублюватися.

Наразі триває фінальний етап підготовки: монтаж обладнання, тестування технічних процесів, клінінг. Також готують генератори для стабільної роботи в разі відключень. Відкриття ринку планують найближчим часом.

Бессарабський ринок – один із найстаріших критих ринків України, зведений на початку XX століття за проєктом архітектора Генрика Гая. Його будівля є пам’яткою архітектури та містобудування національного значення.

Як повідомлялось, влітку 2024 року на Бессарабському ринку почалися ремонтні роботи. У КМДА зазначали, що в частині приміщення прибирають надбудови пострадянського періоду, а роботи не передбачають жодного втручання в історичні деталі конструкцій. З травня 2025-го на ринку оновлювали холодильне обладнання, щоб зменшити енергоспоживання.

