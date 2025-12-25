Інтерфакс-Україна
15:21 25.12.2025

City One Development ввела в експлуатацію сьому чергу кварталу "Новопечерські Липки"

Компанія City One Development ввела в експлуатацію сьому чергу кварталу "Новопечерські Липки", повідомляє пресслужба компанії.

До складу сьомої черги "Новопечерських Липкок" входять чотири житлові будинки з підземними паркінгами, магазин продовольчих та непродовольчих товарів, розподільчий пункт та трансформаторна підстанція.

Готовність об’єктів підтверджена сертифікатами Державної інспекції архітектури та містобудування України, а Департамент містобудування та архітектури КМДА присвоїв будинкам офіційні поштові адреси на вулиці Андрія Верхогляда. А саме будинок №1 (сертифікат № ІУ123250911715) за адресою вул. Андрія Верхогляда, 22-Б налічує 72 квартири, №2 (сертифікат № ІУ123251210539) за адресою вул. Андрія Верхогляда, 22 включає 146 квартир, будинок №3 (сертифікат № ІУ123251210282) за адресою вул. Андрія Верхогляда, 26 має 157 квартир, будинок №4 (сертифікат № ІУ123250911301) за адресою вул. Андрія Верхогляда, 28 розрахований на 100 квартир.

Загальна площа об’єктів 91 830,6 кв.м. У чотирьох будинках в цілому 475 квартир, загальна площа будинків 69 865,7 кв.м, з яких житлова – 55 423,9 кв.м, комерційна – 6 790,4 кв. м. Підземні паркінги площею 17 603,7 кв. м розраховані на 434 машиномісця.

"Новопечерські Липки" – житловий квартал бізнес-класу формату "місто в місті". Станом на сьогодні у складі кварталу "Новопечерські Липки" вже зведено та введено в експлуатацію 26 житлових будинків. City One Development продовжує реалізацію проєкту: у межах восьмої черги триває будівництво ще трьох житлових будинків та дитячого освітнього центру.

City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом. Спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабних інфраструктурних житлових комплексів, а також активно інвестує в розвиток української промисловості.

В портфелі City One Development - понад 1 млн 240 тис. кв. м реалізованих об’єктів та 500 тис. кв. м на стадії будівництва.

Серед житлових проєктів компанії у столиці: "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор Park Resort", The Light. Серед промислових: два заводи з виробництва флоат-скла в межах ІП "Місто Скла" та ІП "Галіція".

Теги: #city_one_development #новопечерские_липки

