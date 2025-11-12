City One Development розпочала будівництво ЖК The Light у Києві

Компанія City One Development завершила етап підготовчих робіт та приступила до безпосереднього будівництва житлового комплексу бізнес-плюс класу The Light (вул. Джона Маккейна, 5), в цілому на 920 квартир, повідомили у пресслужбе компанії.

Президент City One Development Валерій Кодецький нагадав, що історично компанія створює не просто житлові комплекси, а формує середовища, які визначають якість життя та вигляд українських міст на роки вперед. Зокрема, у ЖК "Новопечерські Липки" вперше в Україні була реалізована концепція "місто у місті".

"У нашому новому проєкті The Light ми продовжуємо цю філософію – створювати простір, де комфорт поєднується з інноваціями. Ми інтегруємо сучасні технології безпеки, розвинену інфраструктуру для активного життя та повну інклюзивність. Вперше в Києві реалізуємо формат сітіхаусів – коли дім і бізнес можуть бути поруч, де приватність поєднується з можливістю працювати і розвивати власну справу", - повідомив Кодецький.

Як повідомлялось, робота над багатофункціональним проєктом бізнес-класу The Light у Печерському районі столиці велася ще до повномасштабного вторгнення. Проєкт доопрацьовано з урахуванням підвищених вимог до безпеки. У комплексі передбачено сучасні укриття, надійні інженерні системи, дитячий садок із власним укриттям, закриту територію з контролем доступу, відеоспостереженням і цілодобовою охороною.

Будівництво розпочалося з четвертої черги, що межує з вулицею Василя Тютюнника. У цій черзі передбачено зведення двох житлових будинків (проєктні №6 та №8) та сучасного дитячого садка. Загальна площа черги становить 28 144 кв.м, з яких 11 240 кв. м – житловий фонд (160 квартир), підземний паркінг на 161 місце, а також дитячий садок площею 2 063 кв. м на два надземні й один підземний поверх, що виконує функцію укриття.

В цілому проєкт The Light передбачає зведення восьми будинків заввишки від 9 до 31 поверху, об’єднаних у чотири черги. Загальна площа забудови становитиме 170 334 кв м, із них 71 196 кв. м – житловий фонд (920 квартир), 22 449 кв. м – комерційні приміщення. Передбачено 994 паркомісця та 30 інноваційних сітіхаусів. У складі комплексу спортивні майданчики, бігові та велодоріжки, затишні двори з зонами відпочинку й BBQ, передбачені преміальний фітнес-центр із басейном і SPA.

Як наголошують у компанії, ексклюзивною перевагою стануть сітіхауси – житлові об’єкти із інтегрованим бізнес-простором. Такий формат, який вже працює у Лондоні, Берліні та у інших провідних європейських столицях, вперше в Україні реалізується саме у The Light.

Реалізація проєкту The Light відбувається у партнерстві з компанією BudCapital. Завершення першого етапу будівництва заплановано на четвертий квартал 2028 року.

City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом. Спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабних інфраструктурних житлових комплексів, а також активно інвестує в розвиток української промисловості.

В портфелі City One Development - понад 1 млн 150 тис. кв. м реалізованих об’єктів та 600 тис. кв. м на стадії будівництва.

Серед житлових проєктів компанії у столиці: "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор Park Resort", The Light. Серед промислових: два заводи з виробництва флоат-скла в межах ІП "Місто Скла" та ІП "Галіція".