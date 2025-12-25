Інтерфакс-Україна
Економіка
13:50 25.12.2025

Україна успішно провела перші місячні аукціони з розподілу спроможності на постачання е/е на перетинах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС в Україну стане більш прогнозованим в результаті проведення першого місячного аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

"Під час проведення аукціону запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг виставленої на розподіл пропозиції", – повідомила НЕК "Укренерго" у четвер.

Аукціони стартували 15 грудня 2025 року на платформі JAO. Безпосереднє постачання електроенергії за їхніми результатами почнеться у січні.

Згідно з остаточними результатами, на кордоні України з Угорщиною було розподілено 460 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною 13,4 EUR/МВт. При цьому загальний запитуваний трейдерами обсяг на цьому напрямку був найбільшим і склав 4625 МВт. Участь в аукціоні взяли 37 учасників, переможцями стали 20 компаній.

На кордоні зі Словаччиною було розподілено 172 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною 16 EUR/МВт. Загальний запитуваний обсяг на цьому при цьому склав 1826 МВт. В аукціоні взяли участь 38 учасників, з яких 20 стали переможцями.

Відповідно, на кордоні з Румунією було розподілено також 172 МВт з граничною ціною 10,82 EUR/МВт, а загальний запитуваний обсяг склав 1815 МВт. В аукціоні брали участь 23 учасники, з яких 10 стали переможцями.

"В умовах масованих російських атак на українську енергосистему, проведення місячних аукціонів з розподілу міждержавної пропускної спроможності дозволить підвищити стабільність роботи української енергосистеми", – зазначили в "Укренерго".

Крім того, у перспективі це дозволить знизить вартість електроенергії, що імпортується із сусідніх європейських держав.

Теги: #електроенергія #аукцiон

