Корейська ITOXI Corp. підтвердила наміри інвестувати у заводи флоат-скла City One Development

Українська компанія City One Development та багатопрофільна інвестиційна корпорація ITOXI Corp. (Південна Корея) уклали меморандум про довгострокову співпрацю, партнерство має стратегічний характер і спрямоване на розвиток виробництва скла в Україні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі City One Development.

"Ми раді, що наші зусилля із залучення іноземного партнера з дружньої країни втілилися в реальну угоду. Це лише перший крок на довгому шляху реалізації наших спільних планів, і ми впевнені, що наше партнерство стане важливим внеском у розвиток української економіки", - зазначив президент групи компаній City One Development Валерій Кодецький, слова якого наведено в пресрелізі.

Уточнюється, що меморандум, підписаний у квітні 2025 року в расках візиту корейської делегації до України, передбачає, що на першому етапі реалізації проєкту в межах індустріальних парків "Місто Скла" (Березань Київської обл.) та "Галіція" (Калуш Івано-Франківськой обл.) буде збудовано два заводи з виробництва скла. Цей проєкт стане важливою віхою для впровадження сучасних технологій, створення нових робочих місць та зміцнення позицій України як виробника високоякісного скла.

"Ми впевнені, що наша спільна робота відкриє нові горизонти для інвестицій і технологічного прогресу. Україна має великий потенціал, і ми пишаємося можливістю стати частиною цієї амбітної ініціативи. Підписаний меморандум є важливим етапом, що підтверджує наші наміри інвестувати у розвиток скляної промисловості країни. На даний момент триває оформлення угоди щодо придбання частки компанії в межах цього проєкту", - сказав генеральний директор ITOXI Corp. Алекс Чеон.

City One Development розпочала будівництво першого заводу з виготовлення флоат-скла в Березані на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Потужності заводу передбачають виробництво 600 тонн скла на добу, а сам проєкт оцінюється в $140 млн. Він реалізується в межах ІП "Місто Скла". Наприкінці 2024 року компанія розпочала будівництво другого заводу в межах ІП "Галіція".

Очікується, що введення в експлуатацію першого заводу відбудеться у 2027 році, другого – у 2028 році.

City One Development – інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом. Спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабних інфраструктурних житлових комплексів, а також активно інвестує в розвиток української промисловості.

В портфелі City One Development - понад 1 млн 150 тис кв. м реалізованих об’єктів та 600 тис кв. м на стадії будівництва.

Серед житлових проєктів компанії у столиці: "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор Park Resort", The Light. Серед промислових: два заводи з виробництва флоат-скла в межах ІП "Місто Скла" та ІП "Галіція".

ITOXI Corp – провідна інвестиційна компанія, працює в різних сегментах, від комп'ютерних ігор до медичного обладнання та реалізації великих інфраструктурних проєктів на міжнародній арені. У листопаді 2023 року заснована ITOXI UA зі статутним капіталом 8,7 млн грн. Засновники - ITOXI Corp (51%) та Роман Григоришин (49%).

Згідно з даними сайту, ITOXI UA - це платформа комерційної B2B співпраці, що пов’язує українські компанії з корейськими партнерами. Наразі об’єднує 214 партнерів в Україні та 62 у Республіці Корея, понад 17 проєктів - у роботі.