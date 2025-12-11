Інтерфакс-Україна
15:20 11.12.2025

НБУ запропонував для обговорення зміни щодо авторизації надавачів фінансових послуг

Національний банк України розробив та запропонував для обговорення Проєкт змін щодо авторизації надавачів фінансових послуг та фінансових платіжних послуг.

Як повідомляється на сайті НБУ, проєкт передбачає зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, а також до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг.

Йдеться, зокрема, про приведення авторизаційних умов у відповідність до закону України "Про рейтингування", удосконалення процедури оцінки фінансового / майнового стану власників істотної участі у надавачі фінансових послуг, зокрема пайового інвестиційного фонду, під час набуття істотної участі в надавачі компанією з управління активами за рахунок коштів та в інтересах такого фонду.

Регулятор цими змінами прагне також удосконалити порядок отримання дозволу на включення внеску до капіталу фінансової установи, зокрема визначення розрахунку власних коштів інвестора ‒ юридичної особи, та заборонити використання торговельних марок надавачів фінансових послуг, яких виведено з ринку шляхом примусового анулювання їхньої ліцензії.

Крім того документ пропонує встановити нові ознаки небездоганної ділової репутації особи, пов’язаних з проведенням операцій на ринках капіталу, і порядок погодження збільшення статутного капіталу страховика за рахунок емісійного доходу та дати подання до Національного банку документів про збільшення статутного капіталу тощо.

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються згідно з формою подання зауважень та пропозицій у строк до 19 грудня 2025 року.

