Департамент стратегії та розвитку НБУ очолив екскомандир роти Nemesis СБС ЗСУ техпідприємець Лужанський

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) з 29 грудня 2025 року призначив директором департаменту стратегії та розвитку Ігоря Лужанського, який у 2022–2025 роках служив у Збройних Силах України, де пройшов шлях від начальника логістики батальйону в ТрО до командира роти у 412-й бригаді Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ, а до війни був співвласником та керівником низки технологічних компаній.

"Досвід Лужанського як добровольця, ветерана війни, керівника та командира сформував експертизу, у центрі якої – людська гідність, довіра та відповідальність за спільний результат", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Серед ключових завдань нового директора – координація підготовки та реалізації стратегії НБУ і стратегії розвитку фінансового сектору України, взаємодія зі стейкхолдерами та участь регулятора в інших міжвідомчих стратегічних документах. Також він забезпечуватиме аналітично-організаційну підтримку роботи Комітету з фінансового розвитку при раді з фінансової стабільності.

Крім того, Лужанський відповідатиме за розвиток функцій стратегічного аналізу, стратегічного й операційного планування, управління портфелем стратегічних проєктів та ініціатив, бізнес-аналізу й управління процесами, підвищення якості корпоративного управління, а також за розвиток інновацій, використання ШІ, корпоративної соціальної відповідальності та впровадження ESG-принципів (екологія, соціальна відповідальність та управління) у Нацбанку.

Департамент стратегії та розвитку належить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", керівництво якою здійснює голова Нацбанку.

Як уточнив НБУ, у 2014–2022 рр. Лужанський був співвласником та керівником низки технологічних компаній: "42flows.tech", "Chatbots.studio", "Neadevis", а до цього у 2012–2014 роках працював керівником Департаменту розвитку систем управління ДТЕК. Ще раніше, у 2010–2012 роках – директором з ІТ у SABMiller, а упродовж 2005–2010 років був проєктним менеджером, бізнес-аналітиком (Luxoft, British American Tobacco).