Зеленський про переговори: Залишаються деякі розбіжності щодо питання територій, заморожених активів РФ і ще деяких

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Розбіжності в питаннях територій та використання активів РФ ще залишаються, повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи роботу над проєктом угоди про припинення російсько-української війни.

"Зараз американські колеги стверджують, що Путін готовий до закінчення війни і публічно, і в непублічному форматі. Ми, ви бачите, підтримуємо ініціативи американців, ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Ви про це знаєте, є питання, у нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування щодо заморожених активів і ще деякі питання, які не узгоджені", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.

Пізніше він уточнив, що "є кілька запитань про Донбас", і він про них вже кілька разів говорив. "Ми всі знаємо позицію Росії - вони хочуть захоплення тотального Донбасу. А зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це їх була позиція. Вона відкрита. Наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки і Сполучені Штати Америки шукають компроміс", - сказав президент.

"Щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантії безпеки, договір щодо відбудови, всіх документів, всіх можливих кроків - зараз команди будуть зустрічатись", - додав Зеленський.