Інтерфакс-Україна
Події
10:30 18.12.2025

Зеленський про переговори: Залишаються деякі розбіжності щодо питання територій, заморожених активів РФ і ще деяких

1 хв читати
Зеленський про переговори: Залишаються деякі розбіжності щодо питання територій, заморожених активів РФ і ще деяких
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Розбіжності в питаннях територій та використання активів РФ ще залишаються, повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи роботу над проєктом угоди про припинення російсько-української війни.

"Зараз американські колеги стверджують, що Путін готовий до закінчення війни і публічно, і в непублічному форматі. Ми, ви бачите, підтримуємо ініціативи американців, ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Ви про це знаєте, є питання, у нас є деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування щодо заморожених активів і ще деякі питання, які не узгоджені", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.

Пізніше він уточнив, що "є кілька запитань про Донбас", і він про них вже кілька разів говорив. "Ми всі знаємо позицію Росії - вони хочуть захоплення тотального Донбасу. А зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це їх була позиція. Вона відкрита. Наша відкрита позиція, що ми не готові на відповідні кроки і Сполучені Штати Америки шукають компроміс", - сказав президент.

"Щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантії безпеки, договір щодо відбудови, всіх документів, всіх можливих кроків - зараз команди будуть зустрічатись", - додав Зеленський.

Теги: #мирна_угода #проєкт #зеленський #розбіжності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 18.12.2025
Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

11:37 18.12.2025
Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

11:11 18.12.2025
Зеленський прибув до Брюсселя

Зеленський прибув до Брюсселя

11:09 18.12.2025
Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

10:52 18.12.2025
Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

04:15 18.12.2025
Зеленський у п'ятницю може зустрітися з Туском - ЗМІ

Зеленський у п'ятницю може зустрітися з Туском - ЗМІ

19:03 17.12.2025
Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

18:55 17.12.2025
Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

18:22 17.12.2025
Зеленський та Павел обговорили ситуацію на фронті та продовження чеської ініціативи

Зеленський та Павел обговорили ситуацію на фронті та продовження чеської ініціативи

17:11 17.12.2025
Зеленський особисто візьме участь в саміті ЄС, повідомляють у Брюсселі

Зеленський особисто візьме участь в саміті ЄС, повідомляють у Брюсселі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться погодити мирний план, кошти з активів РФ підуть повністю на відбудову

ОСТАННЄ

Скасування графіків відключень е/е наразі неможливе через щоденні обстріли – Міненерго

Канцлер Мерц: Ми можемо досягти угоди щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр. з основою росактивів

Науседа: Рішення про фінпідтримку України назріло давно

Окупанти захопили 15 кв. км на трьох напрямках за добу, зокрема в районі Покровська - DeepState

Глава МВС: Застосунок 112 вже доступний для завантаження

Росіяни за добу 18 разів обстріляли Донеччину, загинули троє людей – ОВА

Кошта, прибувши на саміт ЄС: Ми не вийдемо з цього засідання, доки не знайдемо рішення щодо фінпідтримки України

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

Каллас, прибувши на саміт ЄС: Репараційна позика – "найбільш життєздатний варіант" фінансування України на 2026-2027 рр.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА