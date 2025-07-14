Понад 200 угод та меморандумів на понад EUR13 млрд підписано на Конференції з питань відновлення України – Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Результатом Конференції з питань відновлення України (URC2025) стало підписання понад 200 угод та меморандумів на понад EUR13 млрд, в рамках програми Ukraine Facility буде залучено EUR2,3 млрд, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зокрема, Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро. Це гранти, гарантії та інвестиції в капітал для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні. 2,3 млрд євро залучимо в межах інвестиційного компоненту програми Ukraine Facility. Це додаткові інвестиції у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в понеділок.

За його словами, Світовий банк започаткував нову програму на суму $200 млн для підготовки державних та муніципальних проєктів відбудови. Ще $50 млн Україна отримає від Світового банку у вигляді гранту для допомоги українським аграріям.

$188 млн буде залучено від Японії для "зеленої" модернізації української промисловості, повідомив Шмигаль.

"Під час конференції укладено низку угод з Європейським інвестиційним банком. На відновлення транспортної інфраструктури отримаємо 134 млн євро. Ще 200 млн євро — для підтримки та розвитку української гідроенергетики", - розповів голова уряду.

За його словами, з Банком розвитку Ради Європи Україна досягла домовлденості про фінансування житлових сертифікатів у межах програми "єВідновлення" в розмірі EUR100 млн. Банк також надасть кредит для фінансування програми допомоги внутрішньо переміщеним особам в розмірі EUR200 млн.

"Норвегія започаткувала ініціативу обсягом 200 млн доларів з метою відновити постачання тепла та води до осель українців. Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 млрд євро для відновлення в різних секторах економіки. Під час Конференції започаткована Міжнародна коаліція з підтримки науки, досліджень та інновацій України, лідером якої є Італія. До коаліції вже приєдналися 10 держав", - розповів прем'єр.

Країни партнери також створили Глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні, і Світовий банк інвестує $30 млн доларів в інклюзивність та модернізацію дошкілля. В межах окремої угоди Литва виділить EUR21 млн на створення нових освітніх просторів, повідомив Шмигаль.

"Українська медицина за підсумками конференції також залучила близько 200 млн євро. Це ресурс для оновлення лікарень, для розвитку реабілітаційної допомоги, для зміцнення механізмів закупівель та багато іншого", - розповів голова уряду.

Він також нагадав про низку домовленостей щодо посилення нашої обороноздатності, досягнутих під час Конференції, зокрема, позику Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в розмірі близько $2,3 млрд для зміцнення української протиповітряної оборони, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю.

"Важливо, що в Римі уклали понад 20 угод про міжрегіональне та міжміське співробітництво між Україною та країнами-партнерами. Це означає, що громади зможуть втілити в життя критично необхідні для людей проєкти, які безпосередньо впливають на якість життя", - зазначив Шмигаль.

За його словами, загалом до Конференції доєдналися близько 6 тисяч учасників з 70 країн, а також 34 міжнародні організації. На полях конференції обговорили інвестиції в українську економіку, примноження людського капіталу, проєкти громад, міст та регіонів, євроінтеграцію.

"URC2025 продемонструвала непохитну єдність та солідарність міжнародної спільноти. Відновлення України розглядається як глобальний проєкт, успіх якого впливатиме на світову безпеку та на світову економіку", - резюмував Шмигаль.