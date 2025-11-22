Венс назвав три ключові умови для будь-якого мирного плану по завершенню війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав три ключові умови для будь-якого мирного плану по завершенню війни в Україні.

"Будь-який мирний план між Україною та Росією має зупинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України. Бути прийнятним як для Росії, так і для України та максимізувати шанси на те, що війна не поновиться", - написав він у соцмережі Х.

Венс підкреслив, що кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація Трампа, або неправильно розуміє цю програму, або перекручує якусь критичну реальність на місцях.

"Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у країні фантазій. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі", - зазначив він.

Джерело: https://x.com/JDVance/status/199207 1477382811790