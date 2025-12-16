Інтерфакс-Україна
01:27 16.12.2025

Проведення виборів потребує припинення вогню – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який минулого тижня заявив про готовність провести вибори за умови забезпечення необхідних умов безпеки, уточнив, що необхідною такою умовою є припинення вогню.

"Для цього (проведення виборів) потрібна безпекова інфраструктура. Потрібне для виборів припинення вогню. (Якщо) припинення вогню буде, той чи інший термін (проведення виборів) якщо буде – ми готові до виборів", – відповів Зеленський на запитання журналістів.

Він нагадав, що говорив про 60-90 днів підготовки до виборів, але зазначив, що це може бути й інший необхідний термін, який готові погодити з партнерами і з "руськими".

"Передусім найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом", – наголосив президент України.

За його словами, потрібна співпраця законодавців щодо змін законів та такий підхід, щоб не ускладнювати й без того непросте життя українців.

